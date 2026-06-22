Argentina enfrenta hoy a Austria por el Mundial 2026: hora, dónde ver en vivo y formaciones

Rodrigo De Paul, el motor del mediocampo de la Selección Argentina
El elenco dirigido por Lionel Scaloni choca con el cuadro europeo con el objetivo de abrochar la clasificación a 16vos.
Será un arranque de semana especial, atravesado por un duelo trascendental por el Mundial 2026. En el marco de la segunda fecha del Grupo J, la Selección Argentina juega con Austria este lunes a las 14 horas. El escenario elegido es el AT&T Stadium de Arlington, con el arbitraje de Amin Omar.
Después de un comienzo de ensueño, donde Lionel Messi brilló con todo su esplendor para darle los tres goles del triunfo ante Argelia, el elenco Albiceleste afronta el partido que puede darle la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Por tal motivo, el cuerpo técnico decidió poner toda la carne al asador.
Con la salida de Gonzalo Montiel para darle lugar a Nahuel Molina Lucero, más las dudas entre Thiago Almada y Nicolás González, y Lautaro Martínez y Julián Álvarez, el once inicial argentino contará con sus mejores estrellas: Dibu Martínez, Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Lionel Messi. Entre todos buscarán dar otro paso importante en la defensa del título obtenido en Qatar.
Respecto a Austria, cabe destacar que viene de ganar 3 a 1 en su debut ante la cenicienta del grupo, Jordania. Romano Schmid, un gol en contra de Al-Arab y un penal de Arnautovic le dieron los tres puntos a los europeos, que quieren luchar por la cima de la zona con la gran candidata Argentina.
Así, Argentina buscará sellar el pasaporte a 16vos de final, con una nueva función de un equipo que siempre responde y brilla. Austria, por su parte, intentará arrebatarle la sonrisa y quedarse con el grupo. Promesa de partidazo.
Probables formaciones de la Selección Argentina – Austria:
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
Fuente;https://www.losandes.com.ar/deportes/argentina-enfrenta-hoy-austria-el-mundial-2026-hora-donde-ver-vivo-y-formaciones-n5995675