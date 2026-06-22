Argentina enfrenta hoy a Austria por el Mundial 2026: hora, dónde ver en vivo y formaciones

El elenco dirigido por Lionel Scaloni choca con el cuadro europeo con el objetivo de abrochar la clasificación a 16vos.

Será un arranque de semana especial, atravesado por un duelo trascendental por el Mundial 2026. En el marco de la segunda fecha del Grupo J, la Selección Argentina juega con Austria este lunes a las 14 horas. El escenario elegido es el AT&T Stadium de Arlington, con el arbitraje de Amin Omar.

Después de un comienzo de ensueño, donde Lionel Messi brilló con todo su esplendor para darle los tres goles del triunfo ante Argelia, el elenco Albiceleste afronta el partido que puede darle la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Por tal motivo, el cuerpo técnico decidió poner toda la carne al asador.

Con la salida de Gonzalo Montiel para darle lugar a Nahuel Molina Lucero, más las dudas entre Thiago Almada y Nicolás González, y Lautaro Martínez y Julián Álvarez, el once inicial argentino contará con sus mejores estrellas: Dibu Martínez, Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Lionel Messi. Entre todos buscarán dar otro paso importante en la defensa del título obtenido en Qatar.

Respecto a Austria, cabe destacar que viene de ganar 3 a 1 en su debut ante la cenicienta del grupo, Jordania. Romano Schmid, un gol en contra de Al-Arab y un penal de Arnautovic le dieron los tres puntos a los europeos, que quieren luchar por la cima de la zona con la gran candidata Argentina.

La previa viene algo caliente luego de las declaraciones del arquero Alexander Schlager, que no dudó en tirar una chicana cuando le consultaron por el capitán argentino Lionel Messi. «Soy team Cristiano Ronaldo», remarcó entre risas. Sin embargo, luego lo elogió para dejar en claro que lo anterior era una humorada. «El es un jugador con muchos años de experiencia y que ha ofrecido actuaciones tan buenas que sería poco respetuoso decir algo en contra», remarcó.