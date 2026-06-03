Ante líderes globales del sector energético, Cornejo destacó la estabilidad de Mendoza y las oportunidades de inversión

El mandatario participó de un encuentro organizado por la British Argentine Chamber of Commerce (BACC) y el Energy Council, donde presentó las oportunidades que ofrece la provincia en minería, energía, hidrocarburos e infraestructura. Allí, remarcó que Mendoza combina recursos estratégicos, seguridad jurídica, infraestructura y un modelo de gestión orientado a facilitar nuevas inversiones.

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó en Londres una presentación destinada a mostrar el potencial productivo y las oportunidades de inversión que ofrece Mendoza en materia energética, minera, hidrocarburífera y de infraestructura.

La actividad fue organizada por la British Argentine Chamber of Commerce (BACC) y el Energy Council, y reunió a representantes de fondos de inversión, servicios financieros y compañías vinculadas a la industria energética internacional. Del encuentro participaron la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza; el presidente de la BACC, Javier Álvarez; Luke Brett, Managing Director – Americas del Energy Council, además de empresarios y referentes del sector privado.

El encuentro se realizó en el Institute of Directors, ubicado en 116 Pall Mall, uno de los espacios privados más prestigiosos de Londres. El edificio es reconocido por reunir a directivos y líderes empresariales, además de ser un escenario histórico para encuentros institucionales y corporativos internacionales.

Durante su exposición, Cornejo destacó que Argentina atraviesa una nueva etapa para la llegada de inversiones y remarcó que las provincias cumplen un rol central para generar condiciones de previsibilidad y confianza. Afirmó que “esa ventana de oportunidades aparece a partir del trabajo del Gobierno nacional, que ha estabilizado la macroeconomía y tiene buenos números para mostrar”.

En ese sentido, sostuvo que Mendoza complementa ese proceso con una trayectoria propia basada en el orden administrativo, la estabilidad institucional y el cumplimiento de sus compromisos, al señalar que el clima de negocios de Argentina no lo marca solamente la macroeconomía. Explicó que “las provincias también tienen su parte para hacer atractivas las inversiones”, y agregó que “Mendoza tiene una solidez institucional que, a pesar de los problemas de Argentina, se ha mantenido”.

El Gobernador resaltó que la provincia mantiene una política sostenida de equilibrio fiscal y cumplimiento de contratos, aspectos fundamentales para quienes evalúan inversiones de largo plazo, y remarcó que “Mendoza, aun en momentos complejos de Argentina, siempre cumplió sus contratos, y eso nos da una reputación relevante. Esa reputación fiscal queremos que sea también parte del clima de negocios que ofrecemos”.

Además, explicó que la Provincia avanzó en reformas orientadas a mejorar la relación entre el Estado, los ciudadanos y el sector privado, entre ellas cambios vinculados con procesos administrativos, resolución de conflictos y procedimientos para actividades estratégicas.

Energía, minería e infraestructura: los sectores con mayor potencial

Ante los inversores, Cornejo presentó el desarrollo energético de Mendoza al destacar el crecimiento alcanzado durante los últimos años, especialmente en materia de energías renovables. En este sentido, explicó que la provincia cuenta con una matriz diversificada que combina generación térmica, hidroeléctrica y renovable, además de nuevos proyectos solares en distintas regiones del territorio.

Asimismo, indicó que “Mendoza ha hecho un gran esfuerzo en renovables en muy poco tiempo”, y señaló que los parques solares operativos desarrollados en los últimos años», al tiempo que destacó la existencia de nuevos proyectos para seguir ampliando esa capacidad”.

Entre las iniciativas mencionó desarrollos solares, aprovechamientos hidroeléctricos y obras vinculadas al transporte eléctrico necesarias para acompañar el crecimiento productivo. También hizo referencia al potencial hidrocarburífero de Mendoza y al proceso de reconversión que atraviesa la industria, con nuevas oportunidades tanto en áreas convencionales como no convencionales.

Cornejo recordó que Mendoza fue históricamente una de las principales provincias productoras de petróleo del país, destacó que “no abandonamos la tarea del convencional y estamos explorando el no convencional” al explicar los proyectos que se encuentran en desarrollo.

El cobre y los minerales críticos, una oportunidad estratégica

Otro de los puntos centrales de la presentación estuvo vinculado al desarrollo minero y al potencial de Mendoza en minerales críticos demandados por la transición energética mundial. Cornejo detalló que la provincia cuenta actualmente con 71 proyectos de exploración aprobados y destacó el avance de iniciativas como San Jorge Cobre Mendocino, con una inversión estimada cercana a los 600 millones de dólares.

El mandatario indicó que la ubicación estratégica de algunos desarrollos representa una ventaja competitiva por su cercanía con rutas existentes y corredores internacionales. “Creemos que hay amplias posibilidades de inversión. Mendoza tiene recursos, infraestructura y condiciones para desarrollar estos proyectos”, sostuvo.

Además, puso en valor el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los beneficios fiscales y las herramientas provinciales destinadas a facilitar nuevos emprendimientos. Y agregó que “estamos invirtiendo mucho en infraestructura pública de caminos y obras necesarias para orientar la inversión hacia estos lugares donde queremos potenciar el desarrollo”.

El Energy Council destacó el rol de Mendoza en el escenario internacional

Durante el encuentro, Luke Brett, Managing Director Americas de Energy Council, aseguró que Mendoza tiene un lugar relevante dentro del nuevo mapa energético global.

Además, remarcó la importancia de generar vínculos entre gobiernos, inversores, operadores y desarrolladores de políticas públicas para concretar nuevos proyectos. “Esta oportunidad permite reconocer y fortalecer las relaciones entre Reino Unido y Argentina, pero también conocer el potencial que podemos lograr cuando gobiernos, industrias y sector privado colaboran”.

“Argentina tiene lo que el mundo está buscando”

Por su parte, la embajadora argentina en Reino Unido, Mariana Plaza, destacó el proceso de transformación del país y el trabajo conjunto con las provincias para atraer inversiones. Mencionó que el país está reuniendo las condiciones para atraer cada vez más inversiones internacionales que “se sumen a este proyecto nacional junto con las provincias y, en este caso particular, con Mendoza, para traer más prosperidad, trabajo y desarrollo”.

Plaza señaló que durante el encuentro se presentó “todo el abanico de oportunidades” de Mendoza, incluyendo proyectos de oil and gas, energía fotovoltaica, hidroeléctrica, infraestructura y conectividad. “Creemos que Argentina tiene lo que el mundo está buscando, recursos energéticos, minerales críticos, producción alimentaria y capital humano talentoso. En el caso de Mendoza, además, cuenta con un marco institucional muy sólido”, afirmó la embajadora.