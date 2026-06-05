Los analistas consultados por el Banco Central mantuvieron sus expectativas de desaceleración inflacionaria para los próximos meses y proyectaron una suba gradual del tipo de cambio oficial durante el resto de 2026. Así surge del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que reúne las estimaciones de consultoras privadas, bancos y centros de investigación económica.

En materia de precios, los especialistas estimaron que la inflación de mayo se ubicó en 2,3%, dato que será confirmado por el INDEC el próximo 11 de junio. Para junio prevén una variación de 2,1%, mientras que esperan que el índice continúe descendiendo en los meses siguientes hasta perforar el umbral del 2%. Según las proyecciones, la inflación sería de 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre.

Las previsiones del REM reflejan una consolidación de la tendencia descendente que viene mostrando el índice de precios durante el último año. De concretarse estos pronósticos, la inflación mensual ingresaría en una etapa de relativa estabilidad, uno de los principales objetivos económicos del Gobierno nacional.

En cuanto al mercado cambiario, los participantes del relevamiento proyectaron que el dólar oficial minorista cerrará junio en $1.422. Para los meses posteriores anticipan una evolución gradual de la cotización, con valores de $1.447 en julio, $1.476 en agosto, $1.516 en septiembre, $1.553 en octubre y $1.597 en noviembre.

Las estimaciones también muestran que el mercado espera una continuidad del proceso de corrección cambiaria durante 2026. Según el REM, el tipo de cambio oficial finalizaría el año en torno a los $1.658, un nivel que marcaría una suba acumulada respecto de las cotizaciones previstas para el segundo semestre, aunque sin saltos bruscos en el horizonte proyectado por los analistas.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/el-pais/analistas-afirmaron-que-la-inflacion-de-mayo-fue-del-23-y-proyectan-que-continue-desacelerando/