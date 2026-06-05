Alumnos de la Escuela San Rafael Arcángel, visitaron el HCD y llevaron su propuesta de seguridad vial

El presidente del Concejo Deliberante, Nahuel Arscone, recibió a alumnos de tercer grado de la escuela San Rafael Arcángel, quienes compartieron el trabajo realizado en el marco de una campaña de educación vial. El presidente del Concejo Deliberante, Nahuel Arscone, recibió a alumnos de tercer grado de la escuela San Rafael Arcángel, quienes compartieron el trabajo realizado en el marco de una campaña de educación vial.

Durante el encuentro, los estudiantes se animaron a tomar las bancas y contar ante todo el cuerpo deliberativo el proyecto que trabajan desde su institución educativa.

“Es fundamental que los chicos incorporen estos hábitos responsables desde pequeños y que puedan transmitirlos en sus hogares y en la comunidad. La educación vial es una herramienta clave para prevenir y cuidar la vida”, expresó Arscone. “Es fundamental que los chicos incorporen estos hábitos responsables desde pequeños y que puedan transmitirlos en sus hogares y en la comunidad. La educación vial es una herramienta clave para prevenir y cuidar la vida”, expresó Arscone.

Desde el HCD se valoró el compromiso de los alumnos y docentes, resaltando el rol de la educación en la construcción de una ciudadanía más consciente y responsable.