Alerta por ola polar en Mendoza: podría nevar en el Gran Mendoza y zonas del Este este domingo

Una intensa masa de aire polar ingresará a Mendoza durante el fin de semana y provocará un marcado descenso de las temperaturas, generando condiciones favorables para la caída de nieve y agua nieve en distintos sectores de la provincia durante el próximo domingo.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el avance del frente frío estará acompañado por nevadas en la zona cordillerana y podría extender el fenómeno hacia áreas ubicadas a menor altitud, algo poco habitual para esta época del año.

Las mayores probabilidades de nieve se concentran en la cordillera, el Valle de Uco y el sur provincial. Sin embargo, los especialistas no descartan que el fenómeno también alcance al Gran Mendoza y a departamentos del Este, como Santa Rosa, La Paz, San Martín, Rivadavia y Las Catitas, donde podrían registrarse episodios de agua nieve e incluso algunos copos aislados si las temperaturas descienden más de lo previsto.

Además de las posibles precipitaciones níveas, se esperan fuertes heladas y temperaturas cercanas o inferiores a los 0 grados durante la madrugada y las primeras horas del domingo, configurando uno de los ingresos de aire frío más importantes de la temporada invernal.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular por rutas y caminos, especialmente en zonas de montaña y sectores donde puedan registrarse heladas. También aconsejan proteger adecuadamente a niños, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad y animales domésticos frente a las bajas temperaturas.

El ingreso de esta ola polar mantendrá en alerta a gran parte de la provincia durante el fin de semana, mientras los mendocinos siguen de cerca la posibilidad de volver a ver nieve en zonas urbanas.