A pesar de que en Argentina el test de VIH es confidencial, rápido y gratuito, 1 de cada 2 personas que viven con VIH conocen su diagnóstico de manera tardía, cuando ya se encuentran internadas o su sistema inmune está muy debilitado y este indicador creció de manera sostenida en los últimos años.

Mientras que entre los años 2021 y 2022 el porcentaje de diagnósticos tardíos por sobre el total de diagnósticos de VIH era del 43,8%, este número ascendió al 45% entre 2022 y 2023.

En tanto, hubo un ascenso al 48,1% entre los años 2023 y 2024, para finalmente alcanzar un pico de 49%, según los datos del último Boletín de Respuesta al VIH y las ITS en Argentina producido por el Ministerio de Salud de la Nación.

“Un test de VIH a tiempo, salva vidas porque si te da positivo, podés acceder a un tratamiento que te permite tener la misma expectativa de vida que una persona que no vive con el virus. Incluso, está comprobado que una persona en tratamiento sostenido puede no transmitir el virus por vía sexual”, indicó Leandro Cahn.

Cahn, quien es el director ejecutivo de la Fundación Huésped, agregó: “Como estrategia de salud pública, es una medida costo-efectiva, incide directamente en menos muertes relacionadas al VIH y en menos casos nuevos. Mientras más personas sean diagnosticadas, más personas pueden estar bajo tratamiento y no transmitir el virus”.

En Argentina, 140 mil personas viven con VIH

Según estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo con el Boletín N.º 42 de Respuesta al VIH y las ITS, en Argentina 140.000 personas viven con VIH y durante el periodo 2023-2024 se diagnosticaron 6.900 nuevos diagnósticos, cifra supera los 6.400 anuales del período 2022–2023 y los 5.300 relevados en el informe anterior.

Estos datos se dan en un contexto de aumento sostenido de los casos de infecciones de transmisión sexual en Argentina. Por su parte, la tasa de sífilis pasó de 56,1 casos cada 100.000 habitantes en 2019 a 93 por cada 100.000 en 2024. La tendencia continuó en 2025, con 55.183 casos notificados, un 64% más que la mediana del período 2020–2024.

Asimismo, el 98% de los nuevos casos de VIH son a causa de mantener relaciones sexuales sin protección. Sobre este punto, Cahn alertó: “En 2025, la ejecución del presupuesto al 3er trimestre mostró una distribución de 832 preservativos, generando faltantes en todo el país”.

“Para 2026 se proyectó recuperar la provisión de este insumo a más de 30 millones de unidades. Sin embargo, no alcanza a compensar el último año sin compras ni asegura continuidad, y reduce a menos de la mitad de lo estipulado en 2023”, añadió.

El test de VIH es gratuito en el sistema público de salud y en obras sociales y prepagas. No requiere orden médica ni preparación previa. Con solo una gota de sangre de un dedo se puede conocer el resultado en menos de 15 minutos.

Informe de NA.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/el-pais/alarma-por-el-aumento-de-los-diagnosticos-tardios-de-vih/