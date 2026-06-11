¡Agostina lo hizo! – Por:. Dr.Rogelio López Guillemain

Nuevamente nos encontramos con el horror. Nuevamente la muerte de un inocente, de una adolescente de 14 años en manos de un monstruo. Y digo un inocente porque son mujeres, hombres, jubilados, niños y todo el espectro de la sociedad la que lo padece.

Este episodio tiene varias aristas a analizar y quiero dejar escritas algunas líneas de ellas, apenas el puntapié para que cada quién piense y analice más allá de lo que nos moviliza como personas de bien.

La justicia mostró que entre sus filas hay miembros que merecen ser considerados cómplices de todo esto. El violador y asesino de Agustina había sido detenido un año antes por un caso de abuso y privación de la libertad de otra chica, estuvo detenido apenas 20 días y salió con una fianza de 5 millones de pesos que alguien le pagó.

¿Cómo es posible que este animal saliese bajo fianza?, ¿Quién fijó esa suma ridícula?

Su abogado defensor de entonces, Ricardo Moreno, resultó ser un concejal peronista que le consiguió trabajo en la municipalidad de córdoba con Llaryora como intendente. Incluso existe un audio que dice que le dio puestos a más de 500 personas… todo un patrón de estancia que compra patovicas y barrabravas con nuestro dinero.

Existen sospechas acerca de delitos de trata de personas, prostitución y narcotráfico que aún no han sido incluidas en el expediente.

El feminismo y la izquierda salieron a manifestarse y a mostrar su incongruencia y pensamiento mágico: no quieren más femicidios pero rechazan el castigo severo a los asesinos (basta repasar las votaciones en diputados sobre las leyes contra el delito) y creen que con cursitos y deconstrucción esto se corrige.

Dicen que “todos los hombres” son potenciales violadores y asesinos lo cual es una imbecilidad. En Argentina, en el 2025 hubo 280 femicidios. Si decimos que esa cifra corresponde a 280 asesinos hombres sobre una población de 23.000.000, nos da que el 0,0012% de los hombres es un femicida. Decir que todos lo son en potencia es de idiotas, de cínicos o de manipuladores.

En línea con esta imbecilidad, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, inauguraba un banco rojo para luchar contra la violencia machista, lo cual, como es esperable, no sirve para un carajo.

Por último, quiero enfocarme en la víctima. Antes que los mononeuronales me acusen de echarle la culpa, les advierto que es una ¡víctima! Y que mi análisis es en la comprensión de la realidad que vivimos en nuestra sociedad.

Nada, absolutamente nada justifica que una persona sufra ningún tipo de violencia. Nada desvía la culpabilidad por un robo, un asesinato o una violación desde el victimario hacia la víctima. ¿Está claro?

Y precisamente porque existen hdp es que debemos tomar precauciones. Todos cerramos las puertas de la casa y el auto con llave y ponemos alarma, nadie deja un celular en un banco de la plaza y vuelve a buscarlo más tarde como si nada, nadie se mete en una villa a divertirse. ¡Nadie se pone delante de un puma para que se lo coma!

Es fundamental disminuir los riesgos y así como cuidamos nuestra propiedad, debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra vida evitando situaciones que nos pongan en riesgo.

Agostina faltó 20 días al colegio. ¿La madre no lo sabía? ¿Las autoridades del colegio no lo comunicaron? ¿Cómo es posible que esto suceda sin más?

¿Tiene derecho un energúmeno a tocar a una chica porque va con pollera corta?, para nada y merece un castigo ejemplar. Pero el castigo llega tarde, lo que debemos hacer es intentar evitar que pase y el suponer que solo con educación y cursitos de género vamos a lograrlo es mínimamente infantil.

Puntualizando:

La justicia no retuvo a Barralier en el caso del 2025 y, sospechosamente, fue liberado por un acuerdo entre el defensor y el fiscal con una fianza ridícula.

La política cordobesa y más específicamente el peronismo está metido en esta podredumbre.

La policía mostró una severa ineficiencia, habrá que ver si fue por falta de recursos, de apoyo político o de capacidad.

El feminismo y la izquierda (peronista, radical y las otras) no diferencian a los delincuentes de los hombres en general, romantizan a los delincuentes y quieren corregirlos con cursitos y sin penas severas.

Es de idiota o perverso decir que todos los hombres tienen que deconstruirse porque son potenciales violadores y femicidas, cuando estadísticamente solo el 0,001% de ellos lo son.

La política inaugura bancos rojos, cursos de género y un montón de idioteces que por supuesto no detienen a los delincuentes.

En el título dije que Agostina lo hizo y así es. Agostina puso de nuevo este tema en el tapete y le sumó: la vinculación del poder político con estos retorcidos, la mugre que infiltra al poder judicial, los patrones de estancia que se sienten dueños del estado, la falta de seguimiento de los alumnos en el sistema educativo, los problemas de contención y disciplina en los hogares y la contradicción con patas que es la izquierda y el feminismo que rechazan la cadena perpetua de violadores y dicen preocuparse por las mujeres.

Esperemos que a Barralier no lo “suiciden” como Nisman, ni que su celda o los tribunales se prendan fuego como sucedió con el APROSS para tapar toda la inmundicia que comienza a aflorar.

Gentileza;

Rogelio López Guillemain – fidias1967@gmail.com

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