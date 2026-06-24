2300Kg de miel sanrafaelina exportados a la comunidad europea

En el marco de la Semana del Apicultor, los productores sanrafaelinos sumaron una excelente noticia ya que se lograron exportar otros 2300 kilos de miel a la Comunidad Europea.

Se trata de una venta más concretada gracias al trabajo conjunto de los apicultores con la Sala de Extracción de la Municipalidad de San Rafael.

Los tambores ya partieron rumbo al viejo continente y se suman a anteriores ventas al extranjero que se concretaron en esta temporada.

Alberto Stagnitti, coordinador de la Sala de Extracción remarcó que “anteriormente habíamos concretado exportaciones por 20.000 kilos a Europa y Japón, y ahora sumamos 2.300 kilos más”.

Hay que destacar que uno de los principales mercados a los que se llegó esta temporada fue a Alemania, uno de los grandes consumidores de miel argentina.

“Fue una temporada muy buena. Ampliamos el número de apicultores que utilizaron la sala acompañando el crecimiento de una actividad productiva muy importante para San Rafael”, agregó Stagnitti sobre el trabajo del año que terminó procesando más de 31 toneladas de miel.

El espacio, ubicado en Tulio Angrimán al 1500, trabaja con productores locales, aunque -durante la última temporada- recibió también a apicultores de San Carlos.