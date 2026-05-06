A través de un un proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional busca recortar el régimen de subsidios al gas previsto en la ley de Zonas Frías. De prosperar, solamente la Patagonia, Malargüe (en el sur mendocino), la Puna y los hogares vulnerables serían incluidos en los subsidios focalizados. Se trata de una temática que la administración quiso incluir en el Presupuesto 2026, pero que fue descartada antes del debate y su posterior aprobación.

La propuesta apunta a disminuir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético. Según se argumenta en el proyecto, el recargo del 7,5% que actualmente se aplica para financiar el esquema de subsidios resulta insuficiente para sostener el régimen de Zona Fría, lo que habría provocado “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.

Hasta 2021, el beneficio estaba limitado a regiones de bajas temperaturas como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Sin embargo, ese año el Congreso amplió el alcance a otras zonas del país. Ahora, el Gobierno de Javier Milei busca revertir esa extensión y mantener el subsidio únicamente en las áreas de frío extremo y en los hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

La Secretaría de Energía oficializó este lunes la Resolución 111/2026, que establece un alivio económico extraordinario para los usuarios de gas en todo el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial, dispone una bonificación adicional del 25% sobre el consumo…

Otro cambio relevante es que el aporte se calculará sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa. Además, el pago se canalizará directamente a distribuidoras y subdistribuidoras para evitar el desfasaje existente entre lo que recauda el fondo y las obligaciones de pago del sistema.

Si prospera la derogación impulsada por la administración nacional, el esquema de subsidios volvería a su alcance original, limitado a la región patagónica, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, tal como estaba previsto antes de la ampliación aprobada por el Congreso en cinco años atrás.

La quita afecta a más de 3.000.000 de hogares en el país alcanzados por la ley sancionada en 2021, de los cuales más de 400 mil son mendocinos. Según datos a los que tuvo acceso El Sol, 218.922 perciben un descuento del 30% y 203.043, del 50%.

Actualmente, el descuento se financia con un 6,8% de sobreprecio que pagan los usuarios residenciales y empresas no alcanzados por el beneficio. Con este recargo se financia a quienes tiene el subsidio de Zona Fría.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/zonas-frias-nacion-insiste-con-el-recorte-de-subsidios-y-peligra-el-beneficio-para-400-mil-mendocinos/