La petrolera YPF vive una jornada de definiciones este lunes. Luego de haber mantenido un esquema de estabilización de precios por 45 días, la cúpula de la empresa estatal debe decidir cuáles serán los próximos pasos a seguir en los surtidores. La medida del «buffer» o amortiguador de precios, implementada desde el 1° de abril, llega a su fin este miércoles 15 de mayo.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, confirmó que la intención original fue no trasladar las subas internacionales a los consumidores durante un mes y medio. Según explicó el funcionario, este mecanismo sirvió para absorber los cambios bruscos en el costo del barril de petróleo y evitar que los usuarios sufrieran aumentos constantes en un periodo de alta inestabilidad.

El impacto del petróleo internacional en el surtidor

Durante este lunes, se llevará a cabo una reunión clave entre las partes para definir el nuevo esquema y hacerlo público de inmediato. Marín había señalado que, mientras durara el «buffer», YPF no trasladaría el impacto de las variaciones del crudo Brent, dejando liberadas otras variables que componen el precio final del combustible.

El contexto internacional sigue siendo un factor de presión para el Gobierno y la petrolera. Desde el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, los combustibles ya han acumulado un aumento del 23%. Aunque los precios del petróleo crudo bajaron levemente en los últimos días ante posibles acuerdos de paz, las cotizaciones del WTI y el Brent siguen rondando los US$ 100 por barril, lo que hace prever que el traslado a los precios locales será efectivo tarde o temprano.

Fuente:https://617.news/ypf-define-este-lunes-el-futuro-de-los-precios-de-la-nafta-tras-el-fin-de-la-tregua/