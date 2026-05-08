Viernes de Boxeo profesional en el Poli 2

El evento comenzará a las 20 y contará con 15 peleas, entre amateurs y profesionales, con la participación de destacados púgiles locales y de otros puntos del país.

La propuesta reunirá a deportistas de diferentes gimnasios de San Rafael, entre ellos de “semifondo” Nelson “El Zurdo” Rosales contra Franco Gómez y la boxeadora Abigail Aravena versus la invicta de Río Negro, Mía Coronel.

El gran cierre lo protagonizará el sanrafaelino Joel “Forastero” arena frente al cordobés Axel “El Salvaje” Alanís.

“Desde la Dirección de Deportes trabajamos para estar presentes en todas las disciplinas, acompañando tanto a los organizadores como a los deportistas. Invitamos a toda la familia sanrafaelina a disfrutar de este gran espectáculo”, expresó Jorge “Chicho” Ércoli.

Por su parte, Lito Negri destacó: “Estamos poniendo lo mejor del boxeo sanrafaelino sobre el cuadrilátero y esperamos una gran concurrencia del público para acompañar a nuestros boxeadores”.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10 mil la popular y $15 mil la platea, mientras que en taquilla costarán 15 mil y 20 mil pesos respectivamente. Los tickets -en ambas modalidades- se consiguen Polideportivo Nº2.