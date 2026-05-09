Vialidad Mendoza finalizó la pavimentación de la ruta más larga que tiene en obra

Se trata de la Ruta Provincial 153, que con sus 150 kilómetros vincula a los oasis del Este con el Sur provincial. Continúa la obra con demarcación, banquinas y cartelería.

Ayer por la tarde, la Dirección Provincial de Vialidad culminó la pavimentación de la Ruta Provincial 153, la obra vial más extensa que realiza el Gobierno provincial, cuya renovación recorre 150 kilómetros, desde la localidad de Las Catitas, en el departamento de Santa Rosa, hasta la Ruta Nacional 146, en Monte Comán, San Rafael.

La obra, que es vital para General Alvear y San Rafael y conforma el corredor Este-Sur, aún no está finalizada, pero sí lo está la carpeta asfáltica, cuya ejecución se culminó dos días antes del comienzo de la Fiesta de la Ganadería de Zonas Áridas, que se celebrará en General Alvear.

La empresa contratista que la reconstruye aún está aplicando sobre el camino la pintura termoplástica con la que se demarca la señalización vial horizontal, con un avance de más del 70%. Se trata de la doble línea amarilla, la línea central blanca discontinua y los ejes laterales continuos. También está remplazando la cartelería vertical preventiva y realizando la reposición de banquinas, que implica retirar la banquina de suelo natural ya contaminada con la vegetación, que con el tiempo daña los bordes de la ruta, y cargarla nuevamente con áridos no contaminados.

La repavimentación de la RP 153 incluyó también la demolición y construcción de dos puentes ubicados sobre arroyos aluviales secos, cuyas estructuras ya habían sido afectadas por el paso de los años y las crecidas con las que esos cauces las golpeaban.

La reconstrucción fue dividida en dos licitaciones, siendo la RP 153 I, desde Las Catitas hasta Ñacuñan, y la RP 153 II, desde Ñacuñán hasta Monte Comán. El nuevo pavimento fue finalizado en ambas obras.