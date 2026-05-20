Velada de Gala del 25 de Mayo: «La Patria que somos» en el Teatro Roma

Este año, la puesta en escena lleva el nombre “La Patria que Somos” y se ejecutará en la previa del 216 aniversario de la Revolución de Mayo.

La propuesta, que promete conmover y hacer florecer la argentinidad de todos los participantes, se desarrollará este domingo 24 de mayo desde las 21.30.

“Va a ser una noche especial, una velada única llena de patria y emoción”, destacó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo.

Sobre el escenario se podrá disfrutar de la Orquesta Municipal, el Ballet Municipal, los shows musicales de Guardamontes y De Mi Tierra Dúo, además de la participación especial de actores invitados. Como siempre, el cierre será a la medianoche entonando todos juntos las estrofas del Himno Nacional Argentino.

La entrada, libre y gratuita, ya se puede retirar en la boletería del teatro (Yrigoyen 280) en horario de 9 a 13 y de 17 a 21. También se puede obtener a través de Entrada Web ingresando al lik: https://www.entradaweb.com.ar/evento/72741d0b/step/1