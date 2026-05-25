Una noche mágica para la Velada de Gala del 25 de Mayo

La apertura estuvo a cargo de Guardamontes y De Mi Tierra Dúo, quienes dejaron todo sobre el escenario a puro folklore. No faltaron chacareras, gatos, escondidos, zambas y una multiplicidad de ritmos paseando por toda la geografía sanrafaelina.

La puesta en escena, denominada “La Patria que Somos” contó con una excelsa actuación del Ballet Municipal que se llevó todos los aplausos. Para sumar más emoción, el show estuvo acompañado por la música de la Orquesta Municipal, con una impecable interpretación en cada cuadro.

Tras el cierre a puro malambo y el grito de “viva la patria”, el reloj dio las doce y el almanaque cambió a 25. En ese instante se vivió un emotivo momento: todos de pie entonando las estrofas del himno nacional argentino para celebrar juntos el Día de la Patria en el 216 aniversario de la Revolución de Mayo.