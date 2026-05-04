Un estudio internacional vincula el uso de redes sociales con mayor riesgo de ansiedad y depresión en niños y adolescentes

Un estudio internacional volvió a poner el foco en el uso de redes sociales en edades tempranas. La investigación, publicada en JAMA Pediatrics, analizó datos de más de 363.000 niños y adolescentes y encontró una asociación entre el uso de estas plataformas y un mayor riesgo de depresión, ansiedad y autolesiones. Aunque los efectos individuales son moderados, el impacto global puede ser significativo.

El trabajo se basó en un metaanálisis de 153 estudios longitudinales realizados desde el año 2000. Este enfoque permitió identificar patrones sostenidos en distintos contextos y poblaciones.

Los resultados muestran que el uso de redes se vincula con un aumento de síntomas emocionales y dificultades socioemocionales en jóvenes de diversas regiones.

Según datos difundidos por JAMA Network, el seguimiento promedio fue de 2,5 años e incluyó a personas de entre 2 y 19 años. El análisis abarcó principalmente Europa, Norteamérica y Australia, aunque también consideró Asia y Latinoamérica. Entre los efectos más frecuentes aparecen depresión, ansiedad, autolesiones y baja autoestima.

Una etapa sensible

El impacto es más marcado en adolescentes de 12 a 15 años, considerados un grupo especialmente vulnerable. En esa etapa, la exposición a redes puede profundizar ciertos problemas.

“La relación entre las redes sociales y la depresión era más fuerte en la preadolescencia”, explicó Yunyu Xiao. Además, el uso temprano se asocia con consumo de sustancias, bajo rendimiento académico y menor autoestima.

A diferencia de otras actividades digitales, como los videojuegos, las redes concentran más riesgos. La investigadora Samantha Teague indicó que los efectos pueden afectar el desarrollo social y emocional. Aunque el aumento del riesgo se ubica entre un 3% y un 5%, el impacto total crece al analizar grandes poblaciones.

Debate y respuestas

Los especialistas aclaran que no se puede establecer una relación causal directa. “Es muy difícil discernir qué fue primero”, señaló Jason Nagata. También influyen factores como algoritmos y notificaciones constantes, que pueden intensificar el uso.

Ante este escenario, algunos países avanzaron con regulaciones. Australia prohibió el acceso a menores de 16 años, mientras que Francia exige autorización parental para menores de 15. Sin embargo, los expertos advierten que estas medidas tienen límites.

Cada vez más, el foco se pone en la responsabilidad de las plataformas. En marzo, un jurado responsabilizó a Meta y Google por daños a la salud mental juvenil. Especialistas proponen reducir funciones como los “me gusta” visibles y limitar notificaciones.

Frente a este panorama, recomiendan que familias y profesionales aborden el uso de redes en controles de salud. También sugieren analizar no solo el tiempo, sino el tipo de uso. Aunque las plataformas ofrecen oportunidades, advierten que su diseño actual no siempre prioriza el bienestar de los jóvenes.

Fuente;https://617.news/un-estudio-internacional-vincula-el-uso-de-redes-sociales-con-mayor-riesgo-de-ansiedad-y-depresion-en-ninos-y-adolescentes/