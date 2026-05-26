Un árbol por la vida: emotiva jornada de concientización sobre la donación de órganos

La Ciudad de Mendoza, en conjunto con INCAIMEN y Trasplantados Mendoza Asociación Civil, realizará una jornada de concientización abierta y gratuita en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. El encuentro tendrá lugar este viernes 29 de mayo, a partir de las 12 horas, en la Plaza Uruguay, ubicada en la intersección de las calles Ayacucho y Paraguay de la Cuarta Sección.

El corazón de la actividad será un acto simbólico lleno de significado: la plantación de un árbol. Esta iniciativa busca representar la vida, el crecimiento y la trascendencia, funcionando como un sentido homenaje a las personas donantes y un reconocimiento profundo a las familias que acompañan este proceso de amor y generosidad.

Esta propuesta forma parte de una agenda de sensibilización que se despliega durante todo el mes de mayo. El objetivo es claro: visibilizar la importancia de la donación de órganos y tejidos, derribar mitos y fortalecer una cultura colectiva basada en la empatía, el compromiso social y el cuidado de la vida.

Deporte, salud e inclusión

El encuentro está estrechamente vinculado a «Movimiento y Trasplante«, un programa municipal pionero que el municipio impulsa desde 2025 junto a Trasplantados Mendoza Asociación Civil y ADETRA. Esta iniciativa promueve la actividad física y el deporte como herramientas clave para la inclusión y el bienestar de personas trasplantadas, pacientes en lista de espera, personas en tratamiento de diálisis, donantes y sus familias.

Con este tipo de acciones, la capital mendocina sigue con su tarea en pos de la salud pública integral, apostando por espacios de encuentro que informen, unan a los vecinos y ayuden a construir una comunidad más solidaria y consciente del valor de dar vida.

Convocatoria