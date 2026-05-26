Un árbol por la vida: emotiva jornada de concientización sobre la donación de órganos

La Ciudad de Mendoza, en conjunto con INCAIMEN y Trasplantados Mendoza Asociación Civil, realizará una jornada de concientización abierta y gratuita en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. El encuentro tendrá lugar este viernes 29 de mayo, a partir de las 12 horas, en la Plaza Uruguay, ubicada en la intersección de las calles Ayacucho y Paraguay de la Cuarta Sección.
El corazón de la actividad será un acto simbólico lleno de significado: la plantación de un árbol. Esta iniciativa busca representar la vida, el crecimiento y la trascendencia, funcionando como un sentido homenaje a las personas donantes y un reconocimiento profundo a las familias que acompañan este proceso de amor y generosidad.
Esta propuesta forma parte de una agenda de sensibilización que se despliega durante todo el mes de mayo. El objetivo es claro: visibilizar la importancia de la donación de órganos y tejidos, derribar mitos y fortalecer una cultura colectiva basada en la empatía, el compromiso social y el cuidado de la vida.
Deporte, salud e inclusión
El encuentro está estrechamente vinculado a «Movimiento y Trasplante«, un programa municipal pionero que el municipio impulsa desde 2025 junto a Trasplantados Mendoza Asociación Civil y ADETRA. Esta iniciativa promueve la actividad física y el deporte como herramientas clave para la inclusión y el bienestar de personas trasplantadas, pacientes en lista de espera, personas en tratamiento de diálisis, donantes y sus familias.
Con este tipo de acciones, la capital mendocina sigue con su tarea en pos de la salud pública integral, apostando por espacios de encuentro que informen, unan a los vecinos y ayuden a construir una comunidad más solidaria y consciente del valor de dar vida.
Convocatoria
- ¿Cuándo? Viernes 29 de mayo, 12.00 hs.
- ¿Dónde? Plaza Uruguay (Ayacucho y Paraguay, Cuarta Sección).
- Entrada: libre y gratuita.
En este contexto, cabe refrescar que en nuestro país el marco legal que rige la donación de órganos está determinado por la Ley 27.447, conocida popularmente como Ley Justina. Sancionada en 2018, esta norma establece que todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos y tejidos, a menos que hayan dejado constancia expresa de su oposición en vida.De esta manera, ya no se solicita la autorización de los familiares al momento del fallecimiento si la persona no manifestó una voluntad negativa. La ley simplificó y agilizó los procesos de ablación y trasplante, resguardando siempre el derecho individual de cada ciudadano a decidir sobre su propio cuerpo y transformando la realidad de miles de personas que se encuentran en lista de espera.Para conocer más detalles sobre el funcionamiento legal, consultar estadísticas en tiempo real o registrar la manifestación de voluntad de manera digital, se puede ingresar al sitio oficial del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante).
Fuente;https://617.news/un-arbol-por-la-vida-emotiva-jornada-de-concientizacion-sobre-la-donacion-de-organos/