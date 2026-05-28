Tres jornadas de «Puertas Abiertas» en el museo de historia militar en San Rafael

Las actividades se llevarán a cabo durante el jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo en horario de 9 a 13 y de 15 a 19 con entrada libre y gratuita.

La celebración se realiza en el marco de Día del Ejército Argentino y -durante esas jornadas- los visitantes podrán compartir actividades vinculadas a la historia, tradiciones y vida militar.

También las jornadas cuentan con la participación de los Veteranos de Malvinas, compartiendo experiencias y el Museo Itinerante de General Alvear, ofreciendo una valiosa muestra histórica.

Para los más pequeños habrá actividades recreativas y educativas, permitiéndoles conocer de cerca distintos aspectos de la vida militar y fortalecer los vínculos entre el Ejército y la sociedad.

“Invitamos especialmente a las familias, instituciones educativas y vecinos a acercarse y compartir con nosotros. Los esperamos para vivir tres días de historia, camaradería y encuentro”, destacaron desde el Museo Histórico Militar.