Tradición, música y comunidad: emotiva celebración patria de la Sección 5 organizada por el CEBJA 3-097“Arnaldo Arturo Lindauer”

La Sección 5 volvió a vivir una jornada cargada de emoción, identidad y compañerismo al reunirse para celebrar un nuevo cumpleaños de la patria en un encuentro social y cultural donde las tradiciones argentinas fueron las grandes protagonistas. En esta oportunidad, el CEBJA 3097 “Arnaldo Arturo Lindauer” tuvo a su cargo la organización de un significativo acto patrio que reunió a distintos CEBJAs en una verdadera fiesta comunitaria.

Desde el inicio de la jornada se respiró un clima de alegría, respeto y unidad. Más allá del acto protocolar, el encuentro se transformó en un espacio de sociabilización y convivencia, reafirmando la importancia de compartir momentos que fortalecen los vínculos humanos y el sentido de pertenencia entre las comunidades educativas.

La presencia de los distintos CEBJAs acompañando la celebración fue una clara muestra de compañerismo y compromiso colectivo. Las conversaciones compartidas, los aplausos, las risas y la activa participación de estudiantes, docentes y familias reflejaron el espíritu de integración que caracteriza a este tipo de encuentros patrios.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo marcado por la música y las danzas tradicionales. El profesor José Morales tuvo a su cargo la interpretación del Himno Nacional Argentino, generando un profundo sentimiento de respeto y emoción entre los presentes. Además, animó la fiesta con músicas y danzas típicas que aportaron alegría y color a toda la celebración.

El evento contó también con la participación de cuatro bailarines de la Escuela de Danza San Jorge, quienes acompañaron la jornada patriótica con destacadas interpretaciones folklóricas que fueron ampliamente aplaudidas por el público.

Sin dudas, uno de los instantes más significativos y emotivos fue ver bailar juntos a Franco y Josefina Martínez, padre e hija, quienes vestidos con atuendos criollos aportaron un especial toque de color y tradición al acto patrio. Su presentación despertó la emoción de los asistentes y simbolizó el valor de transmitir nuestras costumbres de generación en generación.

El pericón nacional dirigido por el Profesor Jorge Antonio Ammar, ocupó un lugar central dentro de las danzas tradicionales, despertando orgullo y sentimiento patriótico entre quienes participaron y quienes acompañaron desde el público. Cada pañuelo en alto, cada paso y cada movimiento representaron un homenaje a nuestras raíces y a la historia argentina, manteniendo viva la memoria cultural de nuestro pueblo.

La música, el baile y el encuentro permitieron que la celebración trascendiera lo formal para convertirse en una experiencia profundamente humana y social. La jornada dejó en evidencia que este tipo de actividades son fundamentales para fortalecer la integración, promover valores como la solidaridad y el respeto, y generar espacios donde la cultura y la identidad nacional puedan expresarse de manera auténtica y colectiva.

El emotivo acto organizado por el CEBJA 3097 “Arnaldo Arturo Lindauer” quedará en el recuerdo de todos los presentes como una celebración que unió tradición, identidad y comunidad, reafirmando que compartir y sostener nuestras costumbres también es una manera de construir patria.

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