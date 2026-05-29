Durante los días 22, 23 y 24 de mayo del corriente año, el TIRO FEDERAL ARGENTINO DE SAN RAFAEL participó de una nueva edición del Torneo “Caudillos Riojanos” 2026, desarrollado en la provincia de La Rioja y considerado uno de los eventos más importantes del calendario nacional de Tiro Deportivo.

La delegación sanrafaelina estuvo integrada por 14 tiradores de distintas categorías, quienes volvieron a demostrar un destacado nivel competitivo y obtuvieron muy buenos resultados a lo largo de la competencia.

El detalle de los resultados obtenidos es el siguiente:

RIFLE DE AIRE MIXTO 10 METROS

Baltasar Martínez y Brisa Morales con un total de 611.7 puntos ingresaron a la final de los 4 mejores equipos en 2do lugar. En la Final, lograron quedarse la 2da Posición (MEDALLA DE PLATA).

PISTOLA DE AIRE MIXTO 10 METROS

El equipo «A» y «B» de San Rafael ingresaron a la final de los 4 mejores equipos.

Luciano Quinteros y Josefina Mella (Equipo «A») lograron el 1er puesto (MEDALLA DE ORO), mientras que Valentino Martin y Jazmin Morales (Equipo «B») consiguieron el 3er lugar del podio (MEDALLA DE BRONCE)

RIFLE DE AIRE 10 METROS

CAT. MUJER MAYOR

4º Brisa Morales (616,3 Puntos)

CAT. MUJER JUNIOR

6º Isabella Tramontina (599,2 Puntos)

9º Rocio Morales (576,2 Puntos)

CAT. HOMBRES MAYORES

2º Baltasar Martínez (617,9 Puntos) (MEDALLA DE PLATA)

3º Ivan Haddad (613,8 Puntos) (MEDALLA DE BRONCE)

7º Pablo Martín (588,7 Puntos)

CAT. HOMBRES JUNIOR

5º Giuliano Martín (573,7 Puntos)

CAT. POR EQUIPO: Baltasar Martínez y Brisa Morales lograron el 2º lugar (MEDALLA DE PLATA)

PISTOLA DE AIRE 10 METROS

CAT. MUJERES JUNIOR

1º Josefina Mella (563 Puntos) (MEDALLA DE ORO)

3º Jazmín Morales (521 Puntos) (MEDALLA DE BRONCE)

5º Milagros Tapia (467 Puntos)

CAT. HOMBRES MAYORES

6º Luciano Quinteros (554 Puntos)

18º Martín Tapia (502 Puntos)

CAT. HOMBRES JUNIOR

2º Valentino Martín (518 Puntos) (MEDALLA DE PLATA)

CAT. POR EQUIPO: Luciano Quinteros y Josefina Mella lograron el 1º lugar. (MEDALLA DE ORO)

Final Olímpica: Clasificaron a la final Josefina Mella y Luciano Quinteros a la final olímpica de los mejores 8 resultados de la clasificación general.

Resultados: 2º Josefina Mella (MEDALLA DE PLATA), 7º Luciano Quinteros.

PISTOLA STANDARD 25 METROS

CAT. HOMBRES MAYORES

8º Martín Tapia (437 Puntos)

PISTOLA DEPORTIVA 25 METROS

CAT. MUJER JUNIOR

1º Josefina Mella (530 Puntos) (MEDALLA DE ORO)

CAT. HOMBRES MAYORES

10º Martín Tapia (502 Puntos)

CAT. POR EQUIPO: Martín Tapia y Josefina Mella lograron el 3º lugar. (MEDALLA DE BRONCE)

RIFLE 3 POSICIONES 50 METROS

CAT. HOMBRE MAYOR

2º Pablo Martín (515 Puntos) (MEDALLA DE PLATA)

RIFLE TENDIDO 50 METROS

CAT. HOMBRE MAYOR

5º Pablo Martín (582,9 Puntos)

RIFLE CAÑO DE QUEBRAR 10 METROS

CAT. JUNIOR MAYOR

11º Milagros Tapia (283 Puntos)

CAT. JUNIOR MENOR

5º Rocio Morales (282 Puntos)

CAT. MINI

4º Juan Cruz Tapia (267 Puntos)

CAT. POR EQUIPO: Milagros Tapia y Rocio Morales lograron el 3º lugar.

El recuento general es altamente positivo, con un total de 15 medallas obtenidas, reflejando el esfuerzo, la preparación y el crecimiento de los tiradores de San Rafael.

Luciano Crescitelli

Secretario