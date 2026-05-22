Todo lo que tenés que saber para el festival del Pericon y velada de gala

Te dejamos todo el detalle de las celebraciones de domingo y lunes con el Festival del Pericón, Velada de Gala y actos por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo.

DOMINGO 24: FESTIVAL DEL PERICÓN

Las actividades iniciarán el domingo 24 al mediodía con el gran festival del Pericón Nacional. En el predio del bajo del Fuerte San Rafael del Diamante (y sus adyacencias) habrá feriantes, emprendedores y puestos gastronómicos.

A las 12 también iniciarán las presentaciones musicales con DJ Fede Sosa y Los Malbec. A las 15 será el turno del Gran Pericón con más de 700 bailarines pertenecientes a instituciones, centros de jubilados, centros vecinales y talleres municipales.

Luego del gran baile vuelve la música con la Orquesta Municipal, Mehari y Jarillales.

“Será una gran fiesta para disfrutar todos juntos y celebrar nuestra patria”, destacó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo.

VELADA DE GALA Y REPETICIÓN EN EL TEATRO ROMA

Esa misma noche, desde las 21.30 se realizará la Velada de Gala en el Teatro Roma. La presentación -con entradas agotadas- incluye al Ballet Folclórico Municipal, la Orquesta Municipal, Guardamontes, De Mi Tierra Dúo y Dúo y la participación especial de Alé Sosa.

A pedido del público, se hará una repetición del espectáculo, que se realizará el lunes 25 desde las 20.30. Las entradas están disponibles en www.entradaweb.com.ar o en la boletería del Roma.

LUNES 25: ACTO PROTOCOLAR

El acto protocolar por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo será el lunes 25 a partir de las 9 en la Plaza Centenario. Luego, a las 11, será el Tedeum en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Durante la jornada también habrá espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas para que disfruten vecinos y turistas.

UN IMPORTANTE MOVIMIENTO ECONÓMICO

El Secretario de Gobierno, Paulo Campi, destacó el gran movimiento económico que generan los festejos en la Villa 25 de Mayo y todo San Rafael. “Cada evento representa una gran oportunidad para movilizar el sector de emprendedores, artesanos y prestadores gastronómicos del departamento”.

RUTAS DE ACCESO

Como todos los años habrá cortes de tránsito para ordenar la circulación. Hasta las 13 la Ruta 150 tendrá doble circulación, mientras que -después de esa hora- solo será de ida hacia la Villa 25, con regreso por la zona de Los Coroneles.