Tener en cuenta ante el ingreso de un frente frío

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de Defensa Civil, se brindan recomendaciones preventivas ante el descenso de temperatura, las nevadas previstas en Alta Montaña y la posibilidad de que el fenómeno alcance sectores precordilleranos e incluso parte del llano mendocino.

El ingreso de un frente frío a Mendoza traerá nevadas en Alta Montaña y podría extender el fenómeno a sectores precordilleranos e incluso parte del llano provincial si las temperaturas continúan descendiendo.

Ante este panorama, la Dirección de Defensa Civil brinda una serie de recomendaciones preventivas destinadas a familias que residen en zonas de montaña y sectores expuestos a bajas temperaturas.

Entre las principales medidas, el organismo recomendó contar con provisiones básicas para afrontar posibles períodos de aislamiento provocados por el temporal. En ese sentido, aconsejaron disponer de leña, combustible, agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y un botiquín de primeros auxilios completo.

Otro de los puntos señalados tiene que ver con la planificación anticipada en casos de personas en situación de vulnerabilidad.

Las embarazadas con fecha de parto cercana deberían prever su traslado hacia viviendas de familiares o zonas más accesibles antes del inicio del temporal. Del mismo modo, quienes padezcan enfermedades crónicas deben asegurarse de contar con la medicación necesaria durante el período de bajas temperaturas y posibles complicaciones en la circulación.

Además, recomendaron garantizar alimento suficiente para mascotas y animales domésticos, teniendo en cuenta que las dificultades para transitar podrían extenderse durante varios días.

Cuidados en las viviendas y prevención por monóxido de carbono

Las recomendaciones también incluyen la revisión del estado de techos y estructuras expuestas a la acumulación de nieve para evitar accidentes o daños materiales.

Asimismo, sugirieron contar con elementos que funcionen a batería, como linternas y radios AM/FM, ante posibles cortes de energía eléctrica y para mantenerse informados a través de los comunicados oficiales.

En cuanto al uso de estufas a leña o salamandras, pidieron controlar el correcto funcionamiento de chimeneas, campanas y caños de salida para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

También recomendaron disponer de lámparas, pilas de repuesto, velas, fósforos, sal gruesa o arena para aplicar sobre superficies congeladas, además de revisar la ropa de abrigo y mantener contacto con vecinos para facilitar la asistencia mutua ante cualquier emergencia.

Precaución al conducir

El frente frío también obligará a extremar cuidados en rutas y calles mendocinas, especialmente en sectores donde pueda formarse hielo sobre la calzada.

Desde Defensa Civil aconsejaron reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y prestar especial atención en puentes, curvas y zonas con sombra de cerros o árboles, donde las bajas temperaturas favorecen el congelamiento del pavimento.