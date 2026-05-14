Taller virtual sobre elaboración de jabones a base de leche de cabra

El próximo 14 de mayo a las 13:00 horas se realizará el Taller Virtual de Elaboración de Jabones a base de Leche de Cabra, una propuesta de capacitación orientada a quienes deseen aprender técnicas artesanales para el aprovechamiento de la leche caprina y su transformación en productos con valor agregado.

La actividad se desarrollará bajo modalidad virtual y permitirá a los participantes incorporar conocimientos prácticos sobre la elaboración de jabones, conocer alternativas de producción artesanal e intercambiar experiencias con especialistas y productores.

El taller estará a cargo del Dr. Abel Trujillo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se enmarca en las acciones de capacitación impulsadas por la Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través de la Agencia de Extensión Rural Malargüe.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca promover nuevas posibilidades de agregado de valor a la producción caprina, brindando herramientas accesibles para emprendedores, productores y público interesado en la elaboración artesanal.

Las personas interesadas podrán acceder al listado de materiales necesarios e inscribirse completando el formulario disponible en: Formulario de inscripción

La participación es gratuita y abierta a toda la comunidad. “Será una oportunidad para capacitarse, compartir experiencias y conocer nuevas alternativas de producción artesanal”, señalaron desde la organización.