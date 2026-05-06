Tadeo García Zalazar: “Debemos brindar oficios, potenciar y formar estudiantes para el mundo del trabajo”

Así lo expresó el ministro en el Segundo Encuentro de Escuelas Secundarias Innovadoras, un espacio que busca impulsar cambios en el nivel para dar respuestas a los adolescentes y jóvenes, formar futuros egresados en saberes fundamentales, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer la vinculación con el mundo laboral.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, participó este martes en el acto de apertura del programa nacional Red de Secundarias Innovadoras, donde participaron supervisores, directores, docentes y estudiantes del nivel.

Este es el segundo encuentro que se realiza en el año. Se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones de la Ciudad de Mendoza y contó con la presencia del subsecretario de Políticas e Innovación Educativa de la Nación, Alfredo Vota, y de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mercedes Miguel. También participaron la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari; directores de línea de la DGE; supervisores; directivos; y el director ejecutivo y fundador de FlexFlix, Pablo Aristizábal.

“Mendoza tiene un programa de innovación, Mendoza Aumentada, donde participan 100 escuelas secundarias y se trabajan tres ejes muy claros: innovación tecnológica, educación vinculada al mundo del trabajo y garantía de finalización del secundario con egreso efectivo y formación laboral”, explicó Tadeo García Zalazar.

“La provincia tiene un alto porcentaje de retención escolar, del 92 por ciento, por eso tenemos que acompañar en los últimos años de secundaria para que los estudiantes no abandonen por tener que salir a trabajar. Debemos brindarles un oficio y potenciar las futuras búsquedas laborales”, agregó el ministro de Educación.

Por su parte, el subsecretario de Políticas e Innovación Educativa de la Nación, Alfredo Vota, dijo que hay que trabajar fuertemente para cambiar la secundaria y que la escuela sea un canal de diálogo con la realidad. “Hay que preparar a los estudiantes en saberes fundamentales, desarrollar las emocionalidades y acercarlos al mundo del trabajo. Los estudiantes están desmotivados; nuestra tarea es demostrarles que es valioso lo que están haciendo. Tenemos que devolverles los intereses para que se queden en la escuela”.

La ministra de Educación de CABA, Mercedes Miguel, remarcó que hay que trabajar mucho en el nivel secundario, ya que es el más complejo. “Queremos rediseñar la secundaria, por eso venimos a compartir experiencias”, sostuvo la funcionaria.

Los estudiantes como protagonistas

Durante la jornada, los estudiantes de la Escuela 4-084 Simón Bolívar, de San Martín, organizaron un streaming para compartir con las demás escuelas, en tiempo real, todas las actividades de este segundo encuentro de Secundarias Innovadoras.

Se desarrollaron diferentes actividades en las que se reflexionó y se compartieron distintas experiencias de escuelas mendocinas. Participaron referentes educativos y se abordaron problemáticas actuales que atraviesan al nivel.

También hubo paneles en los que se debatió sobre el uso de herramientas digitales y de la inteligencia artificial con fines educativos y de formación, para generar conocimientos que ayuden a los estudiantes a vincularse con el mundo laboral.