Swap de monedas con China: a tres meses de su vencimiento, el BCRA informó que redujo la deuda pendiente de pago

El Banco Central redujo buena parte de la deuda abierta con el Banco Popular chino por el swap de monedas que vencerá en agosto de este año y al que el gobierno argentino definirá si le dará continuidad.

De acuerdo al balance anual que presentó el BCRA esta semana, a enero de este año los «fondos en uso» del intercambio de monedas con China eran de unos 4.600 millones de yuanes, equivalentes a US$ 675 millones. La interpretación que hizo el mercado es que ese monto es el que falta devolver de los US$ 5.000 millones «activados» en 2023.

La autoridad monetaria precisó que el reintegro de los tramos activados se realiza de manera gradual hasta mitad de 2026. El acuerdo marco, es decir, el contrato de swap entre el BCRA y el Banco Popular, tiene vigencia hasta agosto de este año.

se restarían de los activos del Banco Central unos US$ 18.000 millones, el monto total que representa el acuerdo de intercambio de monedas. En ese momento el Gobierno deberá decidir si vuelve a renovarlo o si decide cancelarlo. Si eso fuese así,, el monto total que representa el acuerdo de intercambio de monedas.

Por el modo en que funciona el swap, esos US$ 18.000 millones son un «asiento» contable que suma a las reservas, pero si el Gobierno argentino necesita utilizar de manera concreta algún monto, necesita «activarlo», lo que establece plazos, tasas y criterios de devolución posteriores. En ese momento, el monto activado pasa a ser un pasivo para el BCRA.

En 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Casa Rosada solicitó activar unos US$ 5.000 millones, en un contexto de escasez de reservas internacionales. Su vencimiento original operaba el año pasado y en abril el BCRA anunció la extensión de esas obligaciones de reintegro.

«El 14 de enero de 2026 los fondos en uso dentro del acuerdo bilateral de swap de monedas con el Banco Popular de China ascienden a 4.600.000.000 millones de yuanes con vencimientos graduales durante 2026», explicó en un apartado el documento de los estados contables del Central.

Esos 4.600 millones de yuanes equivalen al tipo de cambio de conversión de este viernes a 675 millones de dólares. Con ese mismo criterio de «fondos en uso», la secuencia fue: a fines de 2024 había pendientes US$ 3.080 millones; al terminar 2025 eran US$ 1.000 millones y a mediados de enero, esos US$ 675 millones en cuestión.