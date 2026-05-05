Susy Shock presenta “Revuelo Sur” en el Le Parc

Junto al Dúo Bazán-Bonillo, la artista presenta su tercer material discográfico, grabado con La bandada de colibríes e invitades. Tras su regreso de la gira europea de presentación del disco y luego de haber recorrido más de diez provincias con la gira nacional Revuelo Sur 2025, Susy Shock —artista trans sudaka— llegará a Mendoza acompañada por Caro Bonillo (dirección musical, piano, guitarra y voz) y Andrea Bazán (guitarra y voz), en un formato íntimo que ya es muy valorado por su público.
Este formato nació en 2020 en el marco de Las Postas Sanitarias Culturales organizadas por mu.lavaca.org. Desde entonces, han recorrido gran parte del país llevando sus canciones en versiones acústicas a dos guitarras.
En esta oportunidad, además de interpretar el repertorio de Revuelo Sur —que incluye tangos, valses, milongas, candombes y marchas camión—, el espectáculo propone un recorrido por sus trabajos anteriores: Traviarca y buena vida y poca vergüenza.
“Revuelo Sur no es solo un disco, es un posicionarse, un frenar entre tanto barullo, para mirarme y sentir que pertenezco a un punto cardinal: el Sur del mundo. Que desde ahí miro, que desde ahí siento, que desde ahí conspiro, que desde ahí tejo”, expresa Susy Shock.