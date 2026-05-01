Serán varios los rubros que suben sus precios en mayo

El comienzo de mayo, como sucede en cada mes, trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

En los últimos meses, la variación de precios se fue acelerando y condicionando la expectativa gubernamental de que se retome la baja de la inflación. En mayo, los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según pudo relevar la Agencia Noticias Argentinas.

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 32,05% para mayo.

De esta manera, continúa con la desaceleración que viene experimentando hace varios meses. En abril el aumento de los alquileres fue de 31,22%, en marzo alcanzó el 33,80%, en febrero el 34,6% y en enero fue de 36,39%.

El descenso en lo que va del 2026 muestra una acentuación respecto a las cifras del año pasado y de mediados del 2024, cuando empezó el camino decreciente.

Transporte – Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en mayo, en un 5,4%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $753,74 y $1.259,07, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción. En el Gran La Plata la suba alcanzaría el 11% y el boleto costará entre $1.053 y $1.406.

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del mismo orden. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.490. Mientras que el premetro alcanzará $521

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 5,4% en mayo. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.319,63 en hora no pico y de $6.121,62 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $1.799,66 en hora no pico y $2.544,99 en hora pico; en tanto que en Alberti serán de $1.367,98 en hora no pico y de $1.727,70 en hora pico.

VTV en CABA

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires aumentan 28%. Los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular son $96.968,19 para los autos y $36.459,72 para las motos.

Combustibles

La nafta y el gasoil subirán en el quinto mes del año, producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre el 3% y el 3,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en mayo.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales, pasando a costar $29.967 en promedio.

Al segmentarlos por niveles, la factura para el zonal alto será de $35.325 en mayo, para el zonal medio la boleta subirá a $32.081 y para el zonal bajo el costo del servicio se encarece a $25.777 en el quinto mes del año.__IP__

Telecomunicaciones

Las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en mayo, que rondan entre el 3,5% y 4,5%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable.

Fuente;https://617.news/seran-varios-los-rubros-que-suben-sus-precios-en-mayo/