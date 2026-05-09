De esta manera, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto volverá a las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General el próximo martes con el objetivo de dictaminar y dejar lista la iniciativa para ser aprobada en la sesión prevista para el 20 de mayo.

«Vamos a hacer la reserva al capítulo II, y con eso todos contentos», confirmaron las fuentes ligadas a la secretaría de Desregulación de la Nación a las que tuvo acceso NA.

El detalle es que al dejar en reserva el capítulo segundo, que era aquel que con el que el Gobierno pretendía remover las protecciones de propiedad intelectual de patentes medicinales que la gestión de Cristina Kirchner había establecido en defensa de los laboratorios nacionales, el proyecto una vez convalidado en Diputados deberá retornar al Senado (que lo había aprobado en 1998) para su definitiva sanción.

El problema es que en el marco de un acuerdo recíproco de comercio el presidente Javier Milei se había comprometido ante su par estadounidense, Donald Trump, a poner en vigencia el tratado de patentes como máximo el 30 de abril pasado, por lo que este rediseño de la hoja de ruta legislativa supone una nueva dilación de los plazos de implementación.

Recién el 20 de mayo estaría en condiciones de exhibir una media sanción de Diputados, y a partir de ahí deberá resolver el asunto el Senado.

El 14 de abril, la Cámara de Diputados tenía todo listo para avanzar con la firma del dictamen del proyecto de adhesión argentina al tratado de cooperación internacional en materia de patentes, de manera tal de llegar bien con los plazos comprometidos con el gobierno norteamericano.

Sin embargo, la resistencia de los laboratorios nacionales le puso un freno al tratamiento exprés, y la pelota pasó a Cancillería, que demoró la decisión con el objetivo de hacer equilibrio y no abrir un frente de crisis con el poderoso sector farmacéutico, que representan las cámaras CILFA y Cooperala.__IP__

Para la sesión del 20 de mayo, se especula con un temario que incluirá el dictamen de la ley Hojarasca -una depuración masiva del digesto jurídico-, la adhesión al tratado de patentes y posiblemente el proyecto de reducción del régimen de zona fría para usuarios de gas.

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