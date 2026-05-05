Se extienden las inscripciones para el Programa “Dando calor a tu hogar”

La Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social invitan a los vecinos a inscribirse todos los lunes y martes hasta el 30 de junio, en la mesa de entrada del edificio de Desarrollo Social.

El programa busca brindar apoyo a las familias del departamento, promoviendo acciones que contribuyan al bienestar y al cuidado del hogar durante la temporada invernal, fomentando además la conciencia ambiental y el uso eficiente de recursos.

Cabe recordar que el programa está dirigido a toda la comunidad, incluyendo a empleados municipales que no cuenten con gas en sus hogares. Para garantizar un acceso equitativo, se implementará un control especial para quienes viven más alejados, permitiéndoles retirar leña hasta dos veces al mes, de manera que el recurso llegue a todos los que lo necesiten.

Este año, la entrega se realizará directamente en el parque, por lo que los beneficiarios deberán contar con movilidad propia para retirar la leña. Se solicita que el tipo de movilidad utilizada sea pequeña, ya que no se permitirá el retiro con camiones, como medida para evitar la venta de la leña y garantizar un acceso equitativo.

Los interesados pueden acercarse en los días indicados para completar su inscripción y recibir más información sobre los beneficios del programa.