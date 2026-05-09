Se deteriora el vínculo entre La Libertad Avanza, el PRO y la UCR y se redefine el mapa de poder en Diputados

Crece la preocupación en las líneas libertarias respecto de los movimientos de los socios parlamentarios. La secretaria general de la Presidencia, y figura fuerte de La Libertad Avanza, bajó a la Cámara de Diputados a reunirse con referentes del bloque y establecer una estrategia que contenga a los socios que empiezan lentamente a marcar las diferencias.

La preocupación de LLA no tiene que ver con las posibilidades de una interpelación de Manuel Adorni sino con el devenir de los proyectos de ley que quiere Milei y que empieza a encontrar dificultades. Esto se suma a las últimas actitudes del PRO, como por ejemplo el silencio que mostraron los diputados del bloque amarillo en el informe de gestión del Jefe de Gabinete. “No hicieron nada en contra, pero tampoco a favor. No aplaudieron nada de lo de Manuel”, explicaron.

Pero no fue solo eso —que algunos podrían identificar como una posición de no entorpecer—, sino que hubo otros movimientos que no gustaron. “No fue una buena señal que el PRO se desmarcara con el tema Ficha Limpia”, reconoció una fuente parlamentaria. “A esto se le suman los movimientos de Patricia Bullrich, que también incomodan al karinismo”, agregó.

Los dichos tienen que ver con la intención del partido de Mauricio Macri de mantener las PASO quitando la obligatoriedad de ir a votar, por un lado, y de tratar Ficha Limpia por afuera de la reforma electoral. En ambos casos, el mensaje que bajó Karina Milei es el de no negociar esos dos puntos. “Tiene que salir la ley como la mandó Casa Rosada”.

Karina Milei se da la mano con Diego Santilli en el recinto (REUTERS) Karina Milei se da la mano con Diego Santilli en el recinto (REUTERS)

Esto parece poco probable. Fuentes cercanas a la ex ministra explicaron que “no va a jugar a perder” y en ese esquema, si avanza con la reforma laboral, lo hará negociando las PASO y Ficha Limpia. “Tienen que entender que los votos no están de otra manera. Ya no pueden encapricharse”.

Un detalle no menor es que la Casa Rosada intenta mostrar apoyo de gobernadores: el ministro del Interior, Diego Santilli, se mostró con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO), y con Marcelo Orrego de San Juan (Producción y Trabajo), quienes señalaban apoyar el proyecto oficial. El detalle es que ninguno de los dos tiene senadores que le respondan.

Pero el problema de fondo sigue siendo el PRO y lo que en el mundo macrista entienden que es una inquina que aseguran tiene “la jefa” con el ex presidente. En ese sentido, el impulso de Sebastián Pareja como posible candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por encima de Diego Santilli —quien sigue siendo afiliado al PRO— lo ven como el fin de una relación que tiene su visibilidad en el Congreso de la Nación.

“Hay que hacer equilibrio entre lo que pide la Rosada y lo que necesitamos en el Congreso. No podemos perder a los socios”, explica un libertario con acceso al despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara baja.

Martín Menem y Cristian Ritondo Martín Menem y Cristian Ritondo

En el mundo libertario crece la paranoia. Creen que la relación entre Macri y Bullrich se recompuso. Desde el mundo de los más cercanos al ex presidente no paran de decir que es el candidato “natural” de un partido que tendrá “candidato propio”. La respuesta de LLA es negar cualquier tipo de acuerdo para la Ciudad, el enclave del PRO.

En medio de todo esto, el radicalismo se mantiene equidistante. Mientras sus senadores acompañan, sus diputados se mantienen también en silencio con Adorni; el partido muestra diferencias y se prepara para tener una buena presencia en la marcha universitaria de la semana próxima. El video que hicieron las universidades nacionales para promocionar la manifestación —enclaves donde el radicalismo tiene una presencia fuerte— posiciona al gobierno en un lugar de no respetar las normas de la democracia.