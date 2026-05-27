Scaloni prepara una lista ampliada de la selección argentina para los amistosos previos al Mundial: a quiénes convocará

La selección argentina transita la recta final rumbo al Mundial. Con la temporada europea y el fútbol argentino ya concluidos, la mayoría de los futbolistas quedó a disposición de Lionel Scaloni para iniciar los entrenamientos en Ezeiza antes del viaje del fin de semana hacia Kansas City.

Todo, mientras se aguarda la confirmación de la lista definitiva de 26 jugadores que buscarán defender el título en Estados Unidos, México y Canadá, nómina que deberá oficializarse antes de este sábado. En paralelo, el cuerpo técnico ya empezó a trabajar en una convocatoria más amplia para los amistosos previos al torneo, con nombres que excederán el cupo mundialista y que podrían convertirse en alternativas ante cualquier imprevisto de último momento.

En ese contexto, Scaloni comenzó a perfilar el grupo que participará de los encuentros preparatorios frente a Honduras, el 6 de junio en Texas, y ante Islandia, el 9, en Alabama. Allí estarán los 26 elegidos para la Copa del Mundo, otros futbolistas incluidos en la prelista de 55 y también algunos jóvenes apuntados como apuestas de cara al futuro. Varios de ellos saben que no estarán en la cita mundialista, aunque igualmente empezaron a ser observados de cerca pensando en el recambio que vendrá después.

Dentro del borrador que maneja el entrenador aparecen nombres que integran la lista preliminar, como Santiago Beltrán, de River; Tomás Aranda, de Boca; y Capaldo, de Hamburgo. Entre ellos, quien más chances tiene de pelear un lugar entre los 26 es Nicolás Capaldo, sobre todo por su versatilidad para ocupar distintas posiciones de la defensa y el mediocampo. Argentina, además, llega con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel arrastrando lesiones musculares, mientras que Cristian Romero se recupera de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. De hecho, es probable que al menos Montiel y Romero no participen de los amistosos previos al Mundial.

Beltrán, en tanto, incluso podría sumar minutos en alguno de esos encuentros. Emiliano Martínez será baja por la fractura en el dedo anular de la mano derecha y la idea de Scaloni sería darles rodaje a casi todos los futbolistas disponibles.

Pero también figuran jugadores que recibirán su primera convocatoria y que el cuerpo técnico -que podría de continuar tras el Mundial- considera proyectos interesantes para los próximos años.

Entre ellos están Joaquín Freitas, delantero de 19 años de River; Ignacio Ovando, volante de 18 de Rosario Central; y Simón Escobar, lateral izquierdo que debutó en Vélez a comienzos de mayo con apenas 16 años, nueve meses y 17 días. Entre esos apellidos, varios -sobre todo los más jóvenes- podrían permanecer en Estados Unidos como sparrings de la selección.

Como Argentina disputará dos amistosos en apenas 72 horas, la intención es viajar con un plantel más amplio para poder rotar y administrar cargas físicas. Muchos futbolistas llegan exigidos después de una temporada extensa y la prioridad es evitar riesgos innecesarios con quienes arrastran molestias o terminaron el año al límite desde lo físico. Además, contar con más jugadores le permitirá al cuerpo técnico realizar trabajos de campo con normalidad mientras algunos de los futbolistas que llegan entre algodones continúan entrenándose de manera diferenciada. Todos ellos comenzarán a sumarse en estas horas a los entrenamientos optativos en Ezeiza.

La delegación se reunirá el 1° de junio en Kansas City, ciudad en la que permanecerá durante toda la preparación y también a lo largo de la fase de grupos, aunque solo el debut frente a Argelia se jugará allí: los cruces ante Austria y Jordania serán en Dallas, a una hora y media de vuelo. Mientras tanto, el predio de la AFA continúa abierto para aquellos futbolistas que ya regresaron al país y decidieron seguir trabajando durante sus vacaciones. En ese contexto, ya se encuentran en el país jugadores como Nahuel Molina, Giovani Lo Celso y Enzo Fernández, que aprovecharán sus días de descanso para seguir trabajando por su cuenta antes de sumarse a la preparación formal de la selección.

De los 55 nombres incluidos en la prelista, Scaloni solo reservó a 35 futbolistas. Por eso, hay 20 jugadores que hoy saben que no tienen posibilidades concretas de meterse en la convocatoria final, salvo que ocurra algún inconveniente físico de último momento. Algo similar ya sucedió en la previa de Qatar 2022, cuando Nicolás González y Joaquín Correa quedaron afuera por lesión y fueron reemplazados por Thiago Almada y Ángel Correa a pocos días del debut.