San Rafael se promociona en la «Fiesta Nacional de la Ganadería» en General Alvear

La presencia sanrafaelina se desarrolla a través de un stand conjunto de la Dirección de Turismo y la Coordinación de Juventud, aprovechando el importante movimiento de público que genera el evento alvearense, donde cada año confluyen productores, empresarios, turistas y miles de asistentes de distintos puntos de Mendoza y la región.

En el espacio se brinda información sobre los principales atractivos turísticos de San Rafael, sus paisajes, propuestas gastronómicas, actividades de aventura y alternativas para disfrutar durante todo el año. Además, se realizan acciones de promoción vinculadas a eventos, cultura y actividades recreativas pensadas especialmente para los jóvenes.

Con esta participación, San Rafael continúa afianzando su política de promoción regional, buscando atraer visitantes y seguir consolidándose como uno de los destinos más elegidos del país.