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San Rafael se promociona en la «Fiesta Nacional de la Ganadería» en General Alvear

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 8 mayo, 2026

San Rafael dice presente en una de las celebraciones más importantes del sur mendocino. Desde este miércoles y hasta el domingo, nuestro departamento participa de la tradicional Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas con un espacio institucional destinado a promocionar el destino turístico y acercar propuestas para jóvenes y visitantes.

La presencia sanrafaelina se desarrolla a través de un stand conjunto de la Dirección de Turismo y la Coordinación de Juventud, aprovechando el importante movimiento de público que genera el evento alvearense, donde cada año confluyen productores, empresarios, turistas y miles de asistentes de distintos puntos de Mendoza y la región.

En el espacio se brinda información sobre los principales atractivos turísticos de San Rafael, sus paisajes, propuestas gastronómicas, actividades de aventura y alternativas para disfrutar durante todo el año. Además, se realizan acciones de promoción vinculadas a eventos, cultura y actividades recreativas pensadas especialmente para los jóvenes.

Con esta participación, San Rafael continúa afianzando su política de promoción regional, buscando atraer visitantes y seguir consolidándose como uno de los destinos más elegidos del país.

 

 

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