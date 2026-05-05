San Rafael recordó el hundimiento del Crucero Ara General Belgralno

San Rafael recordó los 44 años del Hundimiento el Crucero ARA General Belgrano. Al cumplirse un nuevo aniversario, la comunidad se reunió en la plaza homónima de Cuadro Nacional.

El ataque británico, ocurrido el 2 de mayo de 1982 fuera de la zona de exclusión, provocó la muerte de 323 tripulantes. El hundimiento al buque insignia, que causó el 50% de las bajas argentinas en el conflicto armado, es considerado un crimen de guerra por ocurrir fuera del área de conflicto declarada.

Con la presencia de escuelas, entidades e instituciones se realizó un sentido acto protocolar con la interpretación del Himno Nacional por parte de la Banda de Música de la Policía y sentidas palabras alusivas de los presentes.

“Un año más de recuerdo permanente para los que no volvieron y compromiso para seguir estando de pie, concientizar de lo que fue Malvinas. Cada recuerdo, aplauso y abrazo de los sanrafaelinos nos hace muy bien”, destacó el ex combatiente y técnico meteorólogo en el ARA General Belgrano, Héctor Tachi Flores.

El acto cerró con una ofrenda de laureles en el monolito central de la plaza y entonando todos en comunidad la Marcha de las Malvinas.

PROYECTO SOLIDARIO

Un dato a destacar es el proyecto solidario encabezado por la Representante Distrital de Cuadro Nacional, Juliana Barraza, quien -junto a alumnos de la Escuela Secundaria Aguas del Diamante y personal de la delegación municipal- trabajaron en un proyecto solidario para poner en valor el espacio.

“La idea era embellecer y recuperar el espacio. Salió muy bien y con la participación de toda la comunidad, para generar conciencia y tener más lindas nuestras plazas”, explicó la soberana.

CARTAS A MALVINAS

Uno de los momentos más emotivos se vivió durante la entrega de las “Cartas a Malvinas” a los ex combatientes. Se trata de una propuesta de la Dirección de Relaciones con la Comunidad para que instituciones educativas y vecinos puedan escribirles a nuestros héroes.

“Es una sorpresa y una caricia al alma. Cuando vamos a las escuelas los peques abren su corazón y nos dejan entrar en ellos, y ahora tenemos la misión de contestar. Esto nos da fuerza para seguir adelante y que -cuando nosotros no estemos- sigamos con la malvinización”, remarcó Flores.