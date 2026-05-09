San Rafael recibió a la «Red Educativa de Mendoza – «Municipios para la Educación»

Esta mañana en la sala de reuniones de la Municipalidad de San Rafael se llevó a cabo el encuentro REDU “Red Educativa de Mendoza – Municipios por la Educación”.

La reunión convocó a directores de educación de los diferentes departamentos de la provincia y contó con la participación del Ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar.

El Intendente Omar Félix recibió al titular de la cartera educativa provincial y participó del encuentro cuyo objetivo es federalizar las políticas educativas y permitiendo que los municipios formen parte de las propuestas.

La red involucra a directores de educación de los municipios de Mendoza y referentes de la DGE, promoviendo un trabajo colaborativo y con identidad territorial.