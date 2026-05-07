San Rafael: impulsan capacitación para acompañar a futuros docentes en sus primeros pasos profesionales

La iniciativa pretende ofrecer herramientas prácticas a quienes se preparan para ingresar al sistema educativo, en un momento clave de su inserción laboral.

La Delegación Zona Sur de la Dirección General de Escuelas (DGE), con sede en San Rafael y a cargo de la licenciada María José Sanz, lleva adelante la capacitación “Primeros pasos docentes”, una iniciativa orientada a acompañar a quienes se preparan para ingresar al sistema educativo como docentes.

La propuesta surge a partir de una necesidad concreta: brindar herramientas prácticas a los futuros profesionales de la educación durante la etapa inicial de su inserción laboral. En ese sentido, el objetivo principal es facilitar un ingreso más ordenado, dinámico y guiado al ámbito docente.

Durante los encuentros se abordan contenidos fundamentales, como los trámites iniciales, procedimientos administrativos, el uso de sitios oficiales como Portal Educativo de la DGE y las plataformas digitales GEI, Mendoza por Mi y Mi OSEP, herramientas necesarias para el ejercicio profesional.

Desde abril, el equipo de la Delegación ha recorrido más de la mitad de los institutos de formación docente de San Rafael, acercando esta capacitación directamente a los estudiantes. Además, se prevé completar durante mayo la totalidad de los institutos dependientes de la DGE en la región.

La iniciativa ha sido muy bien recibida por los estudiantes, quienes destacan la importancia de acceder a información clara y concreta que les permita iniciar su carrera con mayor seguridad. A partir de esta respuesta positiva, se evalúa la posibilidad de regresar a las instituciones hacia fin de año para dar continuidad al acompañamiento y atender nuevas demandas.

De esta manera, la Delegación Zona Sur reafirma su compromiso con la formación y el acompañamiento de futuros docentes, al promover una inserción laboral más eficiente dentro del sistema educativo provincial.