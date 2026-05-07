San Rafael hace historia: por primera vez recibe las Jornadas Bioquímicas de Cuyo y se convierte en epicentro de la innovación médica

Con más de 300 profesionales de distintas provincias argentinas, San Rafael vive un hecho histórico para la salud y la ciencia regional al convertirse, por primera vez, en sede de las VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo. El encuentro, que volvió a Mendoza después de ocho años, posiciona al departamento como un punto clave para el intercambio científico y la actualización profesional en medicina y bioquímica.

Las jornadas se desarrollan en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano y reúnen a bioquímicos, técnicos de laboratorio, especialistas en diagnóstico y profesionales vinculados a distintas ramas de la salud. Durante tres días, el sur mendocino es escenario de conferencias, talleres y debates sobre los avances científicos y tecnológicos más importantes aplicados a la medicina moderna.

La realización de este evento en San Rafael no solo representa un reconocimiento al crecimiento académico y sanitario del departamento, sino también una oportunidad estratégica para fortalecer el desarrollo médico de toda la región. La llegada de especialistas de Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa y provincias del norte argentino refleja la importancia federal que alcanzó el encuentro.

Uno de los aspectos más destacados de las jornadas es el enfoque puesto en las problemáticas sanitarias regionales. Los profesionales analizan desafíos específicos que enfrentan las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde las necesidades médicas y de laboratorio requieren respuestas adaptadas a cada realidad.

“La actualización científica es fundamental para mejorar los diagnósticos y la calidad de atención de los pacientes”, remarcaron los organizadores, quienes destacaron además el valor del intercambio de experiencias entre especialistas de distintos puntos del país.

En ese sentido, las jornadas ponen en primer plano el rol esencial de la bioquímica dentro de la medicina moderna. Los avances en diagnóstico molecular, inmunología y tecnologías de laboratorio permiten hoy detectar enfermedades con mayor precisión y rapidez, contribuyendo directamente a salvar vidas y mejorar tratamientos.

Durante las exposiciones también se recordó uno de los hitos más importantes de la ciencia argentina: el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales por parte del investigador César Milstein, un avance que revolucionó la medicina y abrió el camino a nuevas terapias y métodos diagnósticos utilizados actualmente en todo el mundo.

La presencia de más de 330 participantes genera además un importante movimiento turístico y económico para San Rafael, consolidando al departamento como destino elegido para grandes eventos científicos y académicos. La agenda concluirá con una jornada recreativa en Valle Grande y un encuentro en una bodega de la región, integrando ciencia, turismo y producción local.

Con este encuentro, San Rafael no solo se posiciona como anfitrión de uno de los eventos científicos más importantes de Cuyo, sino que reafirma su crecimiento como ciudad vinculada al conocimiento, la salud y la innovación médica.