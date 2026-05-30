Salud y Educación trabajan juntas para detectar problemas visuales en escuelas mendocinas

La Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Salud llevan adelante un operativo de detección temprana de dificultades visuales en escuelas de Mendoza. La iniciativa busca mejorar la salud y el rendimiento escolar de niños y niñas mediante controles, evaluaciones oftalmológicas y entrega de anteojos a estudiantes sin cobertura social.

La actividad se realizó en la Escuela O’Higgins, de Las Heras, en el marco del programa Escuelas Promotoras de Salud, una iniciativa conjunta entre ambas carteras que busca detectar de manera precoz problemas visuales que puedan afectar el aprendizaje.

Durante la jornada, estudiantes participaron de controles de agudeza visual mediante un sistema de tamizaje inicial realizado por docentes previamente capacitados. Posteriormente, profesionales oftalmológicos efectuaron evaluaciones específicas para determinar la necesidad de lentes correctivos.

El director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, destacó el trabajo articulado entre el Estado, el sector privado y los equipos profesionales que participan del operativo.

“Es un operativo que es bueno para la salud y es bueno para la educación de nuestros niños y niñas. Detectar precozmente problemas visuales permite que después lean mejor y puedan rendir mejor en comprensión y fluidez lectora”, sostuvo García Zalazar.

Además, explicó que en la Escuela O’Higgins el porcentaje de incidencia de problemas visuales ronda el 20%, lo que representa a más de 60 estudiantes con necesidad de utilizar anteojos.

Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, remarcó la importancia de acercar estos controles a las escuelas.

“Estamos testeando a todos los niños para saber si tienen alguna dificultad visual que les complique aprender. Cuando detectamos un problema, podemos intervenir rápidamente con los lentes adecuados para mejorar su desempeño escolar y su calidad de vida”, señaló Montero.

En este contexto, Óptica La Pirámide acompaña la iniciativa mediante la donación de entre 1.000 y 1.500 anteojos destinados a estudiantes sin cobertura social, garantizando el acceso a los tratamientos indicados.

Ricardo Impaglia, director propietario de la firma, explicó que el programa surge a partir del aumento de casos de miopía infantil registrados luego de la pandemia y subrayó el impacto que tiene la corrección visual en el aprendizaje.

“El año pasado realizamos un testeo en una escuela donde los chicos mejoraron la fluidez lectora entre un 50% y un 60% después de recibir los anteojos”, indicó Impaglia.

La iniciativa cuenta además con el acompañamiento del Hospital Humberto Notti, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y organizaciones de la sociedad civil que desde hace años desarrollan campañas de prevención oftalmológica infantil.

El jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Notti, Carlos Kotlik, explicó que uno de los principales objetivos es detectar de manera temprana patologías que puedan comprometer de forma permanente la visión de los niños.

“Captar estos problemas a tiempo nos permite darles una escolaridad normal, mejorar su calidad de vida y también evitar que las patologías progresen”, expresó Kotlik.

El operativo continuará desarrollándose en escuelas de toda la provincia, consolidando una estrategia conjunta entre Salud y Educación que pone el foco en el bienestar integral de los estudiantes mendocinos.

El momento más distendido de la jornada se vivió cuando Samuel y Josué, alumnos de la Escuela O’Higgins, tomaron el rol de periodistas y entrevistaron tanto al director general de Escuelas como al ministro de Salud, Rodolfo Montero.

Con curiosidad y entusiasmo, los chicos preguntaron qué actividades se estaban realizando en la institución y conversaron con las autoridades sobre la importancia de los controles visuales y el cuidado de la salud.

Los funcionarios agradecieron el intercambio y destacaron la participación de los estudiantes, que aportaron frescura y cercanía a una jornada especial para toda la comunidad educativa.