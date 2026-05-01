Salarios, empleo y empresas: cómo se reconfigura el mercado laboral en un escenario de menor inflación

La estabilidad relativa de los precios permite a las compañías planificar con mayor previsibilidad, aunque sin eliminar del todo la cautela.

El mercado laboral atraviesa una etapa de transición marcada por un cambio clave: la desaceleración de la inflación empieza a modificar tanto las expectativas salariales como las decisiones de las empresas. En este nuevo contexto, los aumentos de sueldos pierden velocidad, las pretensiones de los trabajadores quedan rezagadas frente a los precios y las compañías redefinen su política de recursos humanos en un escenario todavía incierto.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora WTW, las empresas proyectan para 2026 incrementos salariales del orden del 24,1% para el personal fuera de convenio . Se trata de una cifra que, si bien fue ajustada levemente al alza respecto de estimaciones previas, confirma una tendencia hacia subas más moderadas en comparación con años anteriores, cuando la inflación obligaba a revisiones constantes y de mayor magnitud.

Este cambio no es menor. La estabilidad relativa de los precios permite a las compañías planificar con mayor previsibilidad, aunque sin eliminar del todo la cautela . De hecho, muchas firmas anticipan que podrían revisar sus presupuestos salariales hacia la segunda mitad del año, en función de la evolución macroeconómica.

Del lado de los trabajadores, el panorama muestra tensiones. Según el Index del Mercado Laboral de Bumeran, el salario promedio pretendido alcanzó en marzo los $1.786.395 mensuales, lo que refleja un nivel elevado en términos nominales, pero con una dinámica que no logra seguir el ritmo de los precios.

En el primer trimestre del año, las pretensiones salariales crecieron un 3,16%, lo que implica un rezago de 6,23 puntos porcentuales respecto de la inflación acumulada en el mismo período. Este dato es clave porque evidencia una pérdida de poder adquisitivo incluso en las expectativas de los trabajadores, algo que no era habitual en contextos de alta nominalidad.

El mismo relevamiento muestra que las posiciones con mayores remuneraciones pretendidas se concentran en áreas altamente calificadas, como liderazgo de proyecto, ingeniería metalúrgica y planeamiento económico-financiero. Esto confirma una tendencia estructural del mercado laboral: la creciente valorización de perfiles técnicos y estratégicos, en detrimento de ocupaciones de menor calificación.

Brecha de género y señales de cambio

Un dato relevante del informe es la evolución de la brecha salarial de género, que se ubicó en 7,70% durante el primer trimestre, el nivel más bajo en lo que va del año. Si bien la diferencia persiste, la reducción sugiere una leve mejora en términos de equidad, en línea con cambios culturales y políticas empresariales que comienzan a tener impacto.

Empresas: del ajuste general a la gestión estratégica del salario

Más allá de los números, el informe de WTW refleja un cambio profundo en la lógica empresarial. En un contexto de menor presión inflacionaria, las compañías empiezan a abandonar los aumentos generalizados para avanzar hacia esquemas más segmentados, donde el salario se define en función del desempeño, la posición y la necesidad de retener talento.

A su vez, la compensación variable gana protagonismo. Los bonos atados a resultados se consolidan como una herramienta clave para alinear intereses entre empleados y empresas, en un escenario donde el salario fijo ya no es el único eje de negociación.

Este giro responde también a la necesidad de cuidar costos en un contexto económico todavía frágil. La actividad muestra señales mixtas y el margen de las empresas sigue condicionado por la demanda interna, la competencia importada y la evolución del crédito.

Reforma laboral e incertidumbre

En paralelo, los cambios en la normativa laboral generan un clima de expectativa, pero todavía no se traducen en transformaciones concretas. Según los relevamientos, la mayoría de las empresas adopta una postura prudente frente a las reformas, a la espera de mayor claridad sobre su impacto en los costos y en la dinámica del empleo.

Esta cautela también se refleja en las decisiones de contratación. No se observa, por ahora, un cambio significativo en el uso de herramientas como el período de prueba, lo que sugiere que las compañías priorizan la estabilidad en un contexto aún incierto.

Empleo y actividad: recuperación parcial y heterogénea

El panorama del empleo está estrechamente vinculado a la evolución de la actividad económica. En ese sentido, datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) muestran que marzo podría haber registrado una recuperación mensual de la producción industrial del 5% sin estacionalidad y un crecimiento interanual del 3,6%.

Sin embargo, el mismo informe advierte que el primer trimestre cerraría con una caída interanual del 2,7%, lo que evidencia que la recuperación es todavía incipiente y heterogénea. Algunos sectores vinculados a la energía y la agroindustria muestran mejoras, mientras que otros, como textiles, maquinaria y construcción, continúan afectados por la baja demanda y el aumento de importaciones.

Este escenario impacta directamente en el empleo. La creación de puestos de trabajo es limitada y las empresas priorizan la eficiencia antes que la expansión de sus plantillas, lo que explica por qué la dinámica laboral no termina de consolidar una recuperación sostenida.

Inflación más baja, pero con nuevos desafíos

El denominador común de todos estos procesos es la desaceleración inflacionaria. La menor presión sobre los precios permite ordenar expectativas, pero también introduce nuevos desafíos.

Por un lado, las empresas ganan previsibilidad para planificar salarios e inversiones. Por otro, los trabajadores enfrentan una situación en la que los ingresos crecen a un ritmo menor, lo que puede afectar el consumo y, en consecuencia, la actividad económica.

Este nuevo equilibrio obliga a redefinir estrategias tanto del lado empresarial como del laboral. La negociación salarial se vuelve más compleja, porque ya no se trata solo de compensar inflación, sino de encontrar un punto de equilibrio entre sostenibilidad y poder adquisitivo.

El salario importa, pero no es el único factor

La rotación vuelve a ubicarse en el centro de la agenda: el 35% de las empresas proyecta un aumento de las renuncias voluntarias en 2026, anticipando un escenario más desafiante para la retención del talento.

Según un informe de Adecco, las tres fuerzas que explican la rotación voluntaria en 2026 son la pretensión salarial, el cambio generacional en expectativas — propósito, crecimiento, flexibilidad — y la competencia intersectorial por talento escaso. Es decir, el trabajador argentino de hoy quiere ganar bien, pero también quiere saber para qué trabaja, crecer dentro de la organización y tener autonomía sobre su tiempo.

«El trabajador argentino de 2026 no es el mismo de hace cinco años. Hoy llega a una entrevista preguntando por el propósito de la organización, las posibilidades de desarrollo y la flexibilidad — antes de preguntar por el sueldo. Eso no significa que el salario no importe: sigue siendo determinante. Pero las empresas que solo compiten con dinero están perdiendo talento frente a organizaciones que construyeron algo más: una cultura donde la gente quiere estar», señala Victoria Loza, Directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina.

Lo que más valoran hoy

Los datos del Informe Mercado Laboral 2026 de Adecco también reflejan cómo están respondiendo las organizaciones a este cambio. Cuando se les preguntó a las áreas de RR.HH. cuáles son sus prioridades estratégicas para este año, la respuesta es clara: capacitación y desarrollo encabeza la lista con el 24%, seguida por retención del talento (21%) y atracción de nuevos perfiles (18%).

El bienestar y el clima organizacional aparecen en el cuarto lugar con el 16%. La lectura es directa — las empresas están invirtiendo en exactamente lo que las personas piden: crecer, sentirse valoradas y trabajar en un entorno que las cuide. El salario, representado en los ajustes salariales, aparece recién en el quinto lugar con el 12%. No porque no importe, sino porque las organizaciones más avanzadas ya entienden que no es suficiente por sí solo.

Las organizaciones que lo están entendiendo

Las empresas que logran mejores niveles de retención comparten algunos rasgos en común: comunican con claridad el propósito de la organización, ofrecen oportunidades reales de desarrollo profesional, y construyen esquemas de trabajo que respetan la vida personal. No son necesariamente las que más pagan — son las que mejor entienden qué motiva a su gente.

«La gestión del talento se volvió una variable directamente ligada a la competitividad del negocio. Sin embargo, muchas organizaciones no cuentan con las herramientas ni con la mirada externa necesarias para abordar este desafío. Ahí es donde el acompañamiento de partners especializados marca la diferencia, al traducir estas tendencias en estrategias concretas de atracción y retención», afirma Patricio Dewey, Director Comercial & Marketing de Adecco Argentina.

Fuente;https://www.ambito.com/negocios/salarios-empleo-y-empresas-como-se-reconfigura-el-mercado-laboral-un-escenario-menor-inflacion-n6272192