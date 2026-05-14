Un foro nacional acercará en Palencia los avances de la robótica aplicada al campo

Diagnosticar enfermedades de la vid, monitorizar un frutal o administrar con precisión los fitosanitarios son algunos de los avances tecnológicos que se abordarán en una jornada sobre robótica agrícola que se celebra el próximo martes en Palencia.

Investigadores y desarrolladores se darán cita el próximo martes 12 de mayo en el Foro Nacional Aplicaciones de la robótica en la agricultura, organizado por el Centro Tecnológico Agrario Itagra de Palencia en el Centro Integrado de Formación Profesional Viñalta.

Según ha informado el Itagra, el encuentro forma parte del programa Centr@Tec, promovido por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) y la Junta de Castilla y León, en colaboración con NODDO, la Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León, para impulsar la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la transferencia tecnológica en las empresas de Castilla y León.

El Foro es un encuentro de referencia para el sector primario que busca acercar los avances de la robótica industrial, las tecnologías IoT, la inteligencia artificial, el big data o las conexiones 5G al sector primario, donde puede ser un aliado frente a retos como el cambio climático, la falta de mano de obra o la búsqueda de la mejor eficiencia en los cultivos y los diferentes procesos.

El director general del centro tecnológico Itagra, Asier Saiz Rojo, ha señalado que, desde la anterior edición de esta jornada especializada, que tuvo lugar en 2023, el mundo de la robótica agrícola ha experimentado un importante cambio.

De ahí la importancia de organizar un encuentro como este, ya que, como señala Saiz Rojo, “aunque la robótica es una realidad conocida en sectores como el de la producción industrial, todavía existen muchas dudas sobre su aplicación en la agricultura”.

Sin embargo, como apunta Julio Martín, coordinador de la jornada, “ya existen soluciones comerciales de robots para utilizarse como maquinaria de campo, al tiempo que éste puede ser una oportunidad de negocio para las empresas de desarrollo tecnológico”.

Por eso, el foro está abierto a estudiantes, agricultores y empresas del sector, a ingenieros informáticos o en telecomunicaciones y empresas vinculadas con el desarrollo tecnológico.

Avances en robótica agrícola

Tras la inauguración institucional, un plantel de ponentes arrojará luz sobre la realidad actual de la robótica agrícola y las soluciones que ésta va a plantear en un futuro próximo.

Es el caso de conferenciantes como Carmen Paniagua Muro, responsable de proyectos de I+D en el departamento de Mecatrónica-Robótica del Instituto Tecnológico de Aragón, bajo el que se han desarrollado importantes soluciones industriales para la producción agrícola.

Estará presente también Constantino Valero Ubierna, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid especializado en la monitorización de viñedo con robótica, IoT y 5G, en el marco del proyecto SmartAgro5G.L., que expondrá el caso de un robot capaz de diagnosticar con precisión enfermedades de los viñedos.

Adrián Salazar Gómez, director del Área de Robótica Inteligente del Instituto Tecnológico de Burgos, ITCL, se centrará en un robot de exploración de suelo agrícola promovido por este centro; y Ángela Ribeiro, pionera investigadora del CSIC en materia de robótica agrícola, enfocará su ponencia a los avances tecnológicos en materia de sostenibilidad.

Por último, Eduardo Andrés Martínez, director de la red de centros tecnológicos de Castilla y León, Noddo, presentará novedades sobre la herramienta de vigilancia tecnológica de esta organización.

La jornada ha programado además dos mesas redondas en las que se expondrán casos reales de aplicación de robótica a la agricultura, desde vehículos autónomos para la realización de tratamientos en distintos cultivos hasta sistema de visión basados en IA.

Fuente;https://valenciafruits.com/robotica-aplicada-campo/