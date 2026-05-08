Robaron en una planta de agua de San Rafael y trabajan contrarreloj para restablecer el servicio

Un importante robo ocurrido en las últimas horas afectó el funcionamiento de la planta de agua potable del paraje El Escorial, en San Rafael, y generó preocupación entre los vecinos de la zona por las complicaciones en el suministro.

Según se informó oficialmente, delincuentes ingresaron a la planta y sustrajeron un transformador eléctrico clave para el funcionamiento del sistema, lo que provocó inconvenientes inmediatos en la prestación del servicio de agua potable.

Tras conocerse el hecho, el Municipio comenzó a trabajar junto a la Unión Vecinal de El Escorial, organismo operador del servicio, con el objetivo de restablecer el suministro lo antes posible y minimizar el impacto en la comunidad.

Qué pasó en la planta de agua de El Escorial

De acuerdo con la información difundida, el robo ocurrió durante las últimas horas y afectó directamente la operatividad de la planta de agua potable.

El elemento sustraído fue un transformador eléctrico indispensable para el funcionamiento del sistema de bombeo y distribución, situación que obligó a iniciar tareas técnicas de emergencia.

Desde el Municipio señalaron que actualmente se avanza en trabajos de reparación y recuperación para intentar normalizar el servicio en el menor tiempo posible.

Mientras tanto, las autoridades advirtieron que podrían registrarse inconvenientes en el abastecimiento de agua en distintos sectores vinculados al paraje.

Piden hacer un uso responsable del agua

Frente a la situación, las autoridades solicitaron a los vecinos realizar un uso responsable y solidario del agua hasta que el servicio pueda restablecerse completamente.

Además, remarcaron la gravedad de este tipo de delitos, ya que afectan de manera directa servicios esenciales para toda la comunidad.

“El robo compromete el funcionamiento de una planta clave para el abastecimiento de agua potable”, indicaron.

También insistieron en la necesidad de denunciar este tipo de hechos al 911 para facilitar la investigación y prevenir nuevos ataques contra infraestructura pública.

La preocupación por los robos en infraestructura esencial

El caso ocurrido en El Escorial volvió a poner en foco los problemas de seguridad que afectan instalaciones vinculadas a servicios básicos en distintas zonas de Mendoza.

En los últimos años se han registrado episodios similares relacionados con robo de cables, transformadores y equipamiento eléctrico, hechos que generan importantes daños económicos y afectan directamente a miles de vecinos.

En este caso, el impacto no solo alcanza a la infraestructura dañada, sino también al normal funcionamiento del servicio de agua potable, considerado esencial para la vida cotidiana de la comunidad.

Mientras continúan las tareas técnicas para recuperar la operatividad de la planta, las autoridades mantienen el pedido de colaboración y uso racional del recurso.

Fuente:https://617.news/robaron-en-una-planta-de-agua-de-san-rafael-y-trabajan-contrarreloj-para-restablecer-el-servicio/