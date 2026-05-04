“Risas y Metegol”: deporte, inclusión y compromiso educativo en los CEBJA de San Rafael

Con una amplia participación de estudiantes, docentes y familias, se llevó a cabo este 30 de abril el segundo encuentro deportivo y recreativo “Risas y Metegol”, organizado por los CEBJA de la Sección V de Jóvenes y Adultos en el Polideportivo N° 2 de San Rafael. La jornada dejó como saldo una tarde cargada de entusiasmo, integración y fortalecimiento de vínculos.

Desde las 14:00 y hasta las 17:00, el predio se convirtió en un espacio de encuentro donde el juego fue el gran protagonista. Hubo deportes de precisión como tejo y ping-pong, partidos de fútbol en las canchas del polideportivo, metegol y momentos de canto y baile que invitaron a todos a participar, sin distinción de edades.

Más allá de lo recreativo, la propuesta volvió a poner en valor el rol social y pedagógico que cumplen los CEBJA en la comunidad. En cada actividad se evidenció el compromiso de los equipos docentes, quienes acompañaron, organizaron y sostuvieron el encuentro como parte de una mirada educativa integral. En la modalidad de Jóvenes y Adultos, estos espacios fortalecen trayectorias, generan pertenencia y ofrecen contención a estudiantes que encuentran en la institución no solo un ámbito de formación, sino también de escucha y acompañamiento.

Este tipo de iniciativas permiten trabajar valores como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo y la convivencia, consolidando un clima institucional saludable que trasciende el aula y se proyecta en la comunidad.

La jornada contó con el acompañamiento del Supervisor de la Sección V, Pablo Ariel Moralejo, cuya presencia reafirmó la importancia que la supervisión otorga a estos espacios de encuentro. Su participación puso de relieve el reconocimiento institucional al trabajo sostenido de los CEBJA y la relevancia de promover propuestas que integren educación, deporte y comunidad.

“Risas y Metegol” se consolidó así como una experiencia significativa que demuestra que la educación también se construye en el juego compartido, en el encuentro y en la alegría colectiva, fortaleciendo el entramado social que los CEBJA tejen día a día en San Rafael

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