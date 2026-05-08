Resfriado común: cuánto tiempo puede contagiar una persona, según los médicos

La duración en la que el resfriado común resulta contagioso suele concentrarse en los primeros dos o tres días después del inicio de los síntomas, aunque el riesgo de transmisión puede mantenerse, en menor grado, hasta una o dos semanas. Los especialistas recalcan la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar la propagación del virus entre contactos cercanos, especialmente durante la fase inicial, cuando el potencial de contagio es mayor.

El doctor Matthew A. Weissman, jefe del departamento de medicina del Centro Médico Maimonides, advierte que el nivel de contagio disminuye entre siete y diez días tras el inicio de los síntomas, aunque el virus puede seguir siendo transmisible durante una semana o incluso dos.

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Por su parte, el doctor Amesh A. Adalja, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins, señala que el periodo de riesgo puede variar según el virus causante y la intensidad de los síntomas. Por ello, recomienda mantener las precauciones mientras persista cualquier malestar, ya que la transmisión es posible durante todo ese tiempo.

medicación, medicamentos, curar, sanar (Imagen Ilustrativa Infobae) medicación, medicamentos, curar, sanar (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el resfriado común es una infección respiratoria causada por más de 200 virus, siendo los rinovirus los más frecuentes. Estos agentes se transmiten principalmente por el aire, a través de las gotas que se expulsan al toser o estornudar, y por contacto directo con secreciones de personas infectadas.

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Los síntomas típicos incluyen dolor de garganta, congestión y secreción nasal, tos, estornudos, dolor de cabeza, dolores musculares y fatiga. Los especialistas, así como el CDC, advierten que cualquier contacto con partículas respiratorias de una persona con síntomas implica riesgo de contagio, incluso si estos son leves.

¿Cuánto tiempo es contagioso el resfriado común?

El doctor Richard Watkins, profesor de medicina interna de la Universidad Médica del Noreste de Ohio, subraya que el riesgo de transmisión se mantiene durante todo el periodo en que persistan los síntomas, aunque disminuye progresivamente a medida que avanza el cuadro.

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Cubrirse al toser, evitar compartir objetos personales y limitar el contacto físico son esenciales para frenar la transmisión del virus Cubrirse al toser, evitar compartir objetos personales y limitar el contacto físico son esenciales para frenar la transmisión del virus

Por lo tanto, quienes presentan tos, estornudos o secreción nasal deben considerar la posibilidad de contagiar a las personas de su entorno mientras dure cualquier manifestación clínica. El doctor William Schaffner, especialista de la Universidad de Vanderbilt, enfatiza que la fase inicial es la más peligrosa, ya que en esos días el potencial de transmisión es mucho mayor debido a la mayor carga viral.

Respecto a la posibilidad de acortar el periodo de contagio, los expertos coinciden en que no existen métodos comprobados que lo reduzcan significativamente. El doctor Adalja puntualiza que “no existe ningún método específico que haya demostrado reducir el contagio”.

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El uso de pastillas de zinc podría, en algunos casos, disminuir la duración del resfriado en aproximadamente un día, pero no hay pruebas concluyentes de que reduzca la capacidad de contagio. Tampoco se ha demostrado eficacia en el empleo de suplementos vitamínicos para reducir el riesgo de transmisión.

Cómo prevenir el contagio del resfriado

El uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos son medidas clave para prevenir el contagio del resfriado común, según especialistas (Freepik) El uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos son medidas clave para prevenir el contagio del resfriado común, según especialistas (Freepik)

Para limitar la transmisión del virus, los médicos recomiendan utilizar mascarilla, especialmente en espacios cerrados o en presencia de personas vulnerables, como ancianos, niños pequeños o personas inmunocomprometidas. El lavado frecuente y cuidadoso de las manos es una recomendación esencial, según Weissman, ya que muchos virus se transmiten al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos.

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También se aconseja cubrirse con el codo al toser o estornudar, evitar compartir objetos personales como vasos o cubiertos, y quedarse en casa durante la etapa de mayor contagio, de acuerdo con Schaffner. Si no es posible aislarse totalmente, Adalja sugiere el uso constante de mascarilla al interactuar con otras personas y minimizar el contacto físico.

Los expertos recomiendan evitar multitudes y reuniones sociales mientras duren los síntomas. En caso de duda sobre si se trata de un resfriado común, gripe o COVID-19, Schaffner plantea que la realización de pruebas caseras puede ayudar a esclarecer el diagnóstico, ya que las recomendaciones de manejo pueden diferir según la causa.

Fuente;https://www.infobae.com/salud/2026/05/08/resfriado-comun-cuanto-tiempo-puede-contagiar-una-persona-segun-los-medicos/