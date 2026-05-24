El Staff Report sostiene que la experiencia internacional demuestra que los procesos de estabilización requieren cambios institucionales y ajustes continuos en la política monetaria. En ese sentido, el FMI plantea que el esquema actual pierde efectividad a medida que baja la inflación y recomienda que el tipo de cambio tenga mayor flexibilidad, mientras que la tasa de interés pase a ser la principal herramienta para anclar expectativas.

El organismo también cuestionó la metodología utilizada para medir la inflación y pidió una actualización urgente del índice de precios al consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, al considerar que la actual canasta de consumo quedó desactualizada y menos representativa de los hábitos reales de los hogares.

Otro de los puntos centrales del informe está vinculado a la situación patrimonial del Banco Central. El Fondo reconoció que el actual Gobierno heredó una entidad “peligrosamente débil” y destacó avances en la eliminación del financiamiento monetario del déficit y en la mejora nominal del balance.

Sin embargo, advirtió que persisten vulnerabilidades estructurales, principalmente por la posición negativa de reservas internacionales, estimada en cerca de USD 10.000 millones. Además, el organismo recomendó reformas legales en la carta orgánica del BCRA para fortalecer su independencia, gobernanza y mecanismos de control, además de establecer mayores límites al financiamiento monetario.

El FMI también alertó sobre los riesgos financieros vinculados al bajo nivel de reservas líquidas y a los compromisos de deuda que enfrenta la Argentina en los próximos años. Según las proyecciones del organismo, los pagos al Fondo representarían el 18% de las reservas brutas del BCRA en 2027 y el 8% de las exportaciones hacia 2030.

En ese contexto, recomendó acelerar la acumulación de divisas, sostener una política fiscal más estricta y ahorrar parte de los ingresos extraordinarios derivados de exportaciones para reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales shocks externos o escenarios de volatilidad política y financiera.

La respuesta del Ministerio de Economía fue directa. El equipo encabezado por Luis Caputo defendió la efectividad del actual esquema monetario y sostuvo que permitió reducir rápidamente la inflación hasta niveles de un dígito bajo. Los funcionarios rechazaron la idea de avanzar hacia un régimen de metas de inflación, argumentando que la tasa de interés todavía tiene baja capacidad de transmisión en la economía argentina y que imponer reglas rígidas podría afectar la credibilidad del proceso de estabilización.

También relativizaron la necesidad de modificar la carta orgánica del Banco Central y negaron que exista una relación automática entre acumulación de reservas y reducción del riesgo país.

El documento deja en evidencia que, pese al respaldo político del FMI al programa económico argentino, persisten diferencias importantes sobre el rumbo monetario y cambiario de mediano plazo.

Mientras el organismo impulsa un modelo más alineado con estándares internacionales de política monetaria, el Gobierno insiste en sostener un esquema heterodoxo basado en control de agregados monetarios y disciplina fiscal.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/el-pais/reformas-en-el-banco-central-y-flexibilidad-cambiaria-que-le-pidio-el-fmi-al-gobierno-en-su-ultimo-informe/