Proyecto Institucional de Lectura – Por: CEBJA N° 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz

El CEBJA N° 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, llevó adelante una significativa actividad en el marco del Proyecto Institucional de Lectura, coordinada por la profesora Leticia Samos, del área de Lengua, en conmemoración del Día del Himno Nacional Argentino. El CEBJA N° 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, llevó adelante una significativa actividad en el marco del Proyecto Institucional de Lectura, coordinada por la profesora Leticia Samos, del área de Lengua, en conmemoración del Día del Himno Nacional Argentino.

La propuesta reunió a estudiantes de todos los niveles en una jornada de integración, aprendizaje y reflexión, donde la lectura fue la gran protagonista.

A través de distintas actividades de lectura y comprensión, los alumnos participaron activamente resolviendo consignas, compartiendo interpretaciones e intercambiando ideas con compañeros de diferentes edades. La experiencia permitió fortalecer no solo las habilidades lectoras, sino también los vínculos entre estudiantes, promoviendo el trabajo colaborativo, la escucha respetuosa y el intercambio de opiniones en un clima de compañerismo y participación. A través de distintas actividades de lectura y comprensión, los alumnos participaron activamente resolviendo consignas, compartiendo interpretaciones e intercambiando ideas con compañeros de diferentes edades. La experiencia permitió fortalecer no solo las habilidades lectoras, sino también los vínculos entre estudiantes, promoviendo el trabajo colaborativo, la escucha respetuosa y el intercambio de opiniones en un clima de compañerismo y participación.

Desde la institución destacaron la importancia de generar estos espacios que incentivan el hábito lector, entendiendo que la lectura ocupa un lugar fundamental en la vida cotidiana. Leer no solo contribuye al desarrollo del lenguaje y la comprensión, sino que también amplía horizontes, estimula la imaginación, fortalece el pensamiento crítico y permite a las personas desenvolverse con mayor autonomía en la sociedad.

Asimismo, remarcaron que la lectura es una herramienta esencial para la vida diaria, ya que está presente en cada acción cotidiana: desde interpretar una consigna, comprender una noticia o realizar un trámite, hasta acceder a nuevas oportunidades de formación y crecimiento personal. Por ello, fomentar el acercamiento a los libros y a diferentes tipos de textos representa una tarea clave dentro de la educación.

En tiempos donde la inmediatez y la tecnología ocupan gran parte de la vida diaria, promover la lectura continúa siendo un desafío y, al mismo tiempo, una necesidad indispensable para la formación integral de los estudiantes. Este tipo de propuestas buscan mejorar la interpretación de textos, incentivar el pensamiento reflexivo y despertar el interés por la palabra escrita como puente hacia nuevos conocimientos y experiencias.

La jornada culminó en un clima de entusiasmo y alegría, dejando en evidencia que la lectura puede transformarse en un espacio de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva.