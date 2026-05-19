Programa interministerial “Educando ActivaMente” impulsa talleres educativos para adultos mayores en San Rafael

La Dirección General de Escuelas Delegación San Rafael, a cargo de la Lic. María José Sanz, junto a la Dirección de Adultos Mayores de San Rafael, encabezada por la Lic. Gisela Caballero, ponen en marcha el programa interministerial “Educando ActivaMente”.

La propuesta busca fortalecer espacios intergeneracionales basados en el intercambio de saberes y experiencias, con el objetivo de promover comunidades más inclusivas, participativas y solidarias.

A través de “Educando ActivaMente”, ambas instituciones desarrollan acciones de educación permanente, educación no formal y educación socio-comunitaria orientadas a garantizar oportunidades de aprendizaje, inclusión y participación activa para las personas mayores. La iniciativa apunta a construir espacios educativos accesibles e intergeneracionales que fomenten el aprendizaje continuo, la autonomía, la inclusión social y el envejecimiento saludable, entendiendo a la educación como herramienta fundamental para el desarrollo integral y la participación comunitaria.

Para la implementación del proyecto, la Delegación de la Dirección General de Escuelas aporta docentes de su nómina institucional de Nivel Primario, Tecnología, Lengua y Literatura, Inglés y Educación Física, quienes estarán a cargo de las prácticas pedagógicas destinadas a los adultos mayores.

Talleres que integran la propuesta:

Alfabetización básica y digital

Dibujo y expresión artística

Bienestar emocional

Narración y dramatización de cuentos

Hábitos saludables

Educación financiera

Prevención de delitos tecnológicos y estafas virtuales

Las actividades se llevarán a cabo en el Centro Cívico Provincial “Cora Tejeiro de Acosta”, ubicado en la intersección de Emilio Civit y Barcala, San Rafael.

Días y horarios: martes y jueves, de 10:00 a 12:00 horas.

Con “Educando ActivaMente”, las instituciones organizadoras reafirman su compromiso con la generación de espacios de aprendizaje, encuentro e inclusión social para las personas mayores, fortaleciendo su participación activa dentro de la comunidad.

Abiertas las inscripciones del día Lunes 18 de mayo al Viernes 22 de mayo

Más información: comunicarse al teléfono 4421776.