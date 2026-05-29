Producción impulsa una línea de financiamiento exclusiva para pymes mendocinas junto al Banco Credicoop

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, avanza en nuevas herramientas para fortalecer el entramado productivo provincial mediante una línea de financiamiento exclusiva para pequeñas y medianas empresas mendocinas, desarrollada junto al Banco Credicoop.
La propuesta apunta a facilitar el acceso al crédito para empresas de distintos sectores y pequeños productores agrícolas, con opciones pensadas para cubrir necesidades operativas, inversiones estratégicas y ampliación de capacidad productiva.
La iniciativa contempla tres grandes líneas de financiamiento, con condiciones diferenciadas según destino, plazos y tipos de garantía, poniendo especial foco en sectores clave como la vitivinicultura, frutihorticultura y olivicultura.
Créditos para capital de trabajo: financiamiento para sostener y potenciar la actividad
La primera línea está destinada a cubrir necesidades de capital de trabajo, herramienta clave para empresas que buscan financiar operaciones diarias, compra de insumos o fortalecimiento financiero.
Entre las condiciones principales se destacan:
• Destino: capital de trabajo
• Beneficiarios: mipymes de todos los sectores y pequeños productores agrícolas
• Plazo: hasta 12 meses
• Amortización: mensual
• Monto: según calificación crediticia
• Tasa: 29 % TNA fija
• Garantía: fianza personal
Además, quienes accedan con respaldo de Cuyo Aval SGR podrán obtener una mejora en la tasa, que baja al 27 % TNA fija.
Financiamiento para inversión productiva y mejoras tecnológicas
Otra de las líneas está orientada a inversiones estratégicas que permitan aumentar productividad y competitividad, especialmente en actividades vinculadas al agro y la industria.
Los créditos podrán destinarse a:
• Colocación de malla antigranizo
• Proyectos de eficiencia hídrica y energética
• Compra de maquinaria y activos productivos
Las condiciones incluyen:
• Financiamiento de hasta el 100 % de la inversión (sin IVA)
• Plazos de hasta 60 meses
• Amortización mensual
• Garantías mediante prenda, hipoteca, SGR o contratos hipotecarios
En cuanto a tasas, las empresas podrán optar entre:
• Tasa variable TAMAR Bancos Privados + 8 puntos porcentuales
• Tasa mixta: primeros 12 meses al 33% TNA fija y luego esquema variable
En caso de contar con garantía de Cuyo Aval SGR, la tasa se reduce a TAMAR + 6 puntos porcentuales.
Línea especial para bienes de capital y modernización
La propuesta incorpora además créditos mediante convenios con proveedores de bienes de capital, orientados a impulsar inversiones en equipamiento y activos productivos.
Las condiciones previstas son:
• Hasta 80 % de financiamiento sobre la inversión (sin IVA)
• Comisión del vendedor: 6 %
• Comisión por análisis crediticio: 2 % para el tomador
• Garantía prendaria
• Amortización mensual
Las tasas disponibles son:
• Hasta 36 meses: 31% TNA fija o tasa variable TAMAR + 2 puntos
• Hasta 60 meses: tasa variable TAMAR + 2 puntos
Actualmente, la referencia TAMAR Bancos Privados se ubica en 24,10% para mayo de 2026, lo que permite proyectar el costo financiero bajo los esquemas variables.
Más herramientas para fortalecer a las pymes mendocinas
Desde Producción destacan que estas líneas buscan mejorar el acceso al financiamiento en sectores estratégicos de la economía provincial, acompañando procesos de inversión, incorporación tecnológica y sostenimiento de la actividad económica.
Con esta articulación entre el sector público y el sistema financiero, Mendoza busca ampliar las herramientas disponibles para que las empresas locales puedan invertir, crecer y sostener el empleo en un contexto económico desafiante.