Producción impulsa una línea de financiamiento exclusiva para pymes mendocinas junto al Banco Credicoop

La iniciativa busca ampliar el acceso al crédito para mipymes y productores agrícolas de Mendoza con líneas específicas para capital de trabajo, inversión productiva y compra de bienes de capital.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, avanza en nuevas herramientas para fortalecer el entramado productivo provincial mediante una línea de financiamiento exclusiva para pequeñas y medianas empresas mendocinas, desarrollada junto al Banco Credicoop.

La propuesta apunta a facilitar el acceso al crédito para empresas de distintos sectores y pequeños productores agrícolas, con opciones pensadas para cubrir necesidades operativas, inversiones estratégicas y ampliación de capacidad productiva.

La iniciativa contempla tres grandes líneas de financiamiento, con condiciones diferenciadas según destino, plazos y tipos de garantía, poniendo especial foco en sectores clave como la vitivinicultura, frutihorticultura y olivicultura.

Créditos para capital de trabajo: financiamiento para sostener y potenciar la actividad

La primera línea está destinada a cubrir necesidades de capital de trabajo, herramienta clave para empresas que buscan financiar operaciones diarias, compra de insumos o fortalecimiento financiero.

Entre las condiciones principales se destacan:

• Destino: capital de trabajo

• Beneficiarios: mipymes de todos los sectores y pequeños productores agrícolas

• Plazo: hasta 12 meses

• Amortización: mensual

• Monto: según calificación crediticia

• Tasa: 29 % TNA fija

• Garantía: fianza personal

Además, quienes accedan con respaldo de Cuyo Aval SGR podrán obtener una mejora en la tasa, que baja al 27 % TNA fija.

Financiamiento para inversión productiva y mejoras tecnológicas

Otra de las líneas está orientada a inversiones estratégicas que permitan aumentar productividad y competitividad, especialmente en actividades vinculadas al agro y la industria.

Los créditos podrán destinarse a:

• Colocación de malla antigranizo

• Proyectos de eficiencia hídrica y energética

• Compra de maquinaria y activos productivos

Las condiciones incluyen:

• Financiamiento de hasta el 100 % de la inversión (sin IVA)

• Plazos de hasta 60 meses

• Amortización mensual

• Garantías mediante prenda, hipoteca, SGR o contratos hipotecarios

En cuanto a tasas, las empresas podrán optar entre:

• Tasa variable TAMAR Bancos Privados + 8 puntos porcentuales

• Tasa mixta: primeros 12 meses al 33% TNA fija y luego esquema variable

En caso de contar con garantía de Cuyo Aval SGR, la tasa se reduce a TAMAR + 6 puntos porcentuales.

Línea especial para bienes de capital y modernización

La propuesta incorpora además créditos mediante convenios con proveedores de bienes de capital, orientados a impulsar inversiones en equipamiento y activos productivos.

Las condiciones previstas son:

• Hasta 80 % de financiamiento sobre la inversión (sin IVA)

• Comisión del vendedor: 6 %

• Comisión por análisis crediticio: 2 % para el tomador

• Garantía prendaria

• Amortización mensual

Las tasas disponibles son:

• Hasta 36 meses: 31% TNA fija o tasa variable TAMAR + 2 puntos

• Hasta 60 meses: tasa variable TAMAR + 2 puntos

Actualmente, la referencia TAMAR Bancos Privados se ubica en 24,10% para mayo de 2026, lo que permite proyectar el costo financiero bajo los esquemas variables.

Más herramientas para fortalecer a las pymes mendocinas

Desde Producción destacan que estas líneas buscan mejorar el acceso al financiamiento en sectores estratégicos de la economía provincial, acompañando procesos de inversión, incorporación tecnológica y sostenimiento de la actividad económica.

Con esta articulación entre el sector público y el sistema financiero, Mendoza busca ampliar las herramientas disponibles para que las empresas locales puedan invertir, crecer y sostener el empleo en un contexto económico desafiante.