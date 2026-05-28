Producción impulsa línea de financiamiento exclusiva para pymes mendocinas junto al Banco Nación

La herramienta contempla una tasa preferencial del 23 % TNA fija y busca fortalecer el capital de trabajo de las empresas de todos los sectores productivos de la provincia.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, continúa promoviendo herramientas destinadas al fortalecimiento del entramado productivo provincial a través de la articulación con entidades financieras nacionales.

En este marco, se concretó una línea de financiamiento especial junto a Banco de la Nación Argentina, denominada “Financiamiento Pellegrini Mi Banco para Pymes”, lanzada en el contexto de los 135 años de esta prestigiosa entidad bancaria.

La propuesta contempla condiciones especialmente adaptadas a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas mendocinas, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito, fortalecer el capital de trabajo y acompañar el crecimiento de todos los sectores productivos de la provincia.

La línea está destinada a pequeñas y medianas empresas, bajo cualquier forma societaria o unipersonal, pertenecientes a todos los sectores productivos que desarrollen sus actividades en Mendoza. Para acceder, las firmas deberán estar adheridas a BNA+ Empresas y cumplir con los parámetros de reciprocidad establecidos por la entidad bancaria.

Entre las principales características del financiamiento se destacan:

Destino: capital de trabajo.

Modalidad: en pesos.

Plazo: hasta 12 meses.

Monto máximo: hasta $300 millones por empresa.

Desembolso: único.

Sistema de amortización: alemán.

Período de gracia: sin período de gracia.

Tasa de interés especial: 23% TNA fija.

La línea contará además con una partida total de $100.000 millones destinada exclusivamente a acompañar las necesidades financieras de las PyMEs.

En este marco, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó la importancia de esta herramienta financiera y el trabajo conjunto realizado para lograr condiciones competitivas para el sector privado provincial: “Desde el Ministerio venimos trabajando de manera sostenida para acercar herramientas concretas que permitan fortalecer a nuestras pymes. En un contexto donde el financiamiento resulta fundamental para sostener la actividad económica, haber logrado una línea con una tasa preferencial del 23 por ciento representa una oportunidad muy importante para las empresas mendocinas”.

En la misma línea, agregó: “Nuestro objetivo es seguir acompañando al sector productivo con medidas que impulsen la inversión, el empleo y la competitividad. Esta articulación con Banco Nación demuestra que cuando el sector público y el sistema financiero trabajan de manera conjunta, se generan herramientas reales para el crecimiento de Mendoza”.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el desarrollo económico provincial mediante políticas públicas que promuevan mayor acceso al crédito y mejores condiciones para el crecimiento de las empresas mendocinas.