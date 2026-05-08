Presentaron en Mendoza la 7ᵐᵃ edición del Festival Pasturas 2026 y el Mendoza Film Lab

En el día de ayer, en la Sala Elina Alba de la ciudad de Mendoza, se presentó oficialmente la séptima edición del Mendoza Film Lab (MFL) + Festival Internacional de Cine de Trashumancia “Pasturas”, que se llevará a cabo del 18 al 23 de mayo en Malargüe. El evento consolida al departamento como un punto clave para el cine latinoamericano, combinando cultura, educación y patrimonio ancestral.

La sede principal del festival será el Centro de Convenciones Thesaurus, donde se desarrollarán proyecciones, talleres y actividades formativas. Se espera la llegada de más de 100 personas entre estudiantes y cineastas de distintos países de la región, quienes participarán en el laboratorio de desarrollo audiovisual y en las distintas actividades del festival.

El Mendoza Film Lab se presenta como el principal laboratorio de desarrollo audiovisual de Argentina, reuniendo proyectos de toda América Latina y ofreciendo mentorías internacionales. Por su parte, el Festival Pasturas se destaca por ser único en su temática, con proyecciones de películas provenientes de Rumania, España, Irán y Argentina, todas con entrada libre y gratuita para el público.

El evento no solo tiene un impacto cultural y académico, sino también internacional: ha sido reconocido como caso de estudio por la Queen Mary University of London, destacando la proyección del festival en la formación de talentos y la difusión del cine latinoamericano.

A lo largo de sus siete años de trayectoria, la iniciativa ha logrado consolidar una red latinoamericana de colaboración con países como Bolivia, Panamá y Colombia, y ha generado un impacto significativo en la región, promoviendo la actividad turística y cultural de Malargüe.

En la presentación del evento, estuvo presente Héctor Arroyo, Director de Relaciones con la Comunidad, quien destacó que el Festival Pasturas tiene un valor especial para los malargüinos, ya que “pone en relieve una de las principales actividades económicas del departamento y visibiliza un rasgo esencial de su identidad: la transhumancia. A través del cine, el festival proyecta esta práctica ancestral al mundo y permite reconocerla en otras culturas que, desde distintos rincones del planeta, también la retratan y celebran.”

Arroyo también destacó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para la realización del evento, especialmente en un contexto de crisis económica. Esta articulación hace posible que, por séptimo año consecutivo, Malargüe se consolide como epicentro cinematográfico y turístico, al recibir a más de 100 estudiantes y cineastas que llegan para formarse profesionalmente y participar de un festival que combina cine, cultura y sostenibilidad.

Con una programación que combina cine, cultura y patrimonio, el MFL + Festival Pasturas 2026 se perfila como un espacio imprescindible para quienes buscan conocer y difundir historias que conectan a la región con el mundo.