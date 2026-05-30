Presentaron en la Bolsa de Comercio los detalles de Vinexpo Explorer 2026

Fue durante la reunión mensual de la Comisión del Precio del Vino. El destacado evento internacional se realizará del 8 al 10 de junio en Mendoza.

La presidenta de la Unidad ProMendoza y gerenta general de ProMendoza, Patricia Giménez, participó de un nuevo encuentro de la Comisión del Precio del Vino de la Bolsa de Comercio de Mendoza, donde presentó los detalles de Vinexpo Explorer – The Bulk Wine Chapter 2026, el prestigioso evento internacional que se realizará en la provincia del 8 al 10 de junio y que posicionará a Mendoza como escenario mundial del comercio del vino.

Durante su exposición, Giménez destacó la importancia estratégica de este encuentro, cuya apertura oficial tendrá lugar en la Bolsa de Comercio de Mendoza y que reunirá a 25 importadores de mercados clave, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania, junto a 50 bodegas argentinas. El evento es organizado en conjunto por el Gobierno de Mendoza, ProMendoza y Vinexposium, con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Vino a Granel.

“ProMendoza tiene muchas horas dedicadas al vino en lo que respecta a estrategias de marketing hacia afuera. El objetivo de este formato Explorer es traer a los compradores directamente a las bodegas mendocinas bajo una modalidad de tasting, rondas B2B y visitas guiadas”, explicó Giménez durante la reunión.

La titular de ProMendoza también subrayó el valor de la experiencia inmersiva para fortalecer el posicionamiento internacional de Mendoza. En ese sentido, señaló que más del 80% de los compradores internacionales invitados en la edición 2025 ya comercializaban vino argentino, pero no conocían personalmente la provincia, lo que representa una oportunidad clave para consolidar vínculos comerciales y mostrar la identidad vitivinícola mendocina.

El encuentro en la Bolsa contó además con la participación de Martín Materia, presidente de CAFEM, y Gustavo López, vicepresidente de la cámara y representante de Juviar. Allí también se analizaron los desafíos logísticos y comerciales que enfrenta actualmente la vitivinicultura local, así como el crecimiento del mosto argentino en los mercados internacionales.

Durante la jornada se destacó que el mosto se consolidó como un endulzante natural premium en industrias alimenticias y de bebidas, especialmente en Estados Unidos, principal destino de exportación del producto argentino.

La Comisión del Precio del Vino se realiza mensualmente en la Bolsa de Comercio de Mendoza, considerada un espacio de articulación entre los sectores público y privado, que promueve herramientas estratégicas para potenciar las exportaciones y el desarrollo de la vitivinicultura mendocina.