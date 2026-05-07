Premios Konex 2026: Diplomas al Mérito en Humanidades con gran presencia del CONICET

Se conocieron las 100 personalidades distinguidas a partir de 21 disciplinas. Además se otorgaron Menciones Especiales, Menciones Especiales por Trayectoria, Konex Mercosur, Konex de Honor a personalidades sobresalientes fallecidas en la última década y el reconocimiento Inolvidables. En las distinciones hay importante presencia de investigadores del Consejo.

La Fundación Konex anunció a las 100 personalidades más destacadas de la última década en Humanidades Argentinas (2016-2025) en veintiún disciplinas. La ceremonia de entrega de los Premios Konex – Diplomas al Mérito será el martes 8 de septiembre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA. De las 100 personalidades destacadas en humanidades, 58 son del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

El Gran Jurado de los Premios Konex 2026 está constituido por veinte destacadas personalidades y está presidido por Aída Kemelmajer (Konex de Brillante 2016; Konex de Platino 1998 y 1996), el Secretario General es Pablo Gerchunoff (Konex de Platino 2016), y como invitado especial José Emilio Burucúa (Konex de Brillante 2016; Konex de Platino 2014 y 2004). Entre sus integrantes se encuentra Horacio Rosatti (Konex de Platino 2016), Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En esta edición del premio, son reconocidas la Humanidades Argentinas contemplando disciplinas vinculadas a la Historia, que hasta 2014 se premiaron en la actividad Letras. Además de las 20 disciplinas vinculadas a la actividad, el Gran Jurado ha decidido crear excepcionalmente la disciplina N°21 “Estudios de Género”.

Los 100 Premios Konex-Diplomas al Mérito en Humanidades

(En negrita los investigadores que integran el Consejo)

Filosofía: Mónica Cragnolini, Claudia D’Amico, Claudia Hilb, Silvia Manzo y

María Isabel Santa Cruz.

Lógica y Filosofía de la Ciencia: Eduardo Barrio, Christián Carman, Sebastián Fortin, Federico Pailos y Alberto Guillermo Ranea.

Ética y Bioética: Florencia Luna, Julio Montero, Santiago Kovadloff, Arleen Salles y

Fishel Szlajen.

Estética: Ricardo Ibarlucía, Graciela Silvestri, Gabriela Siracusano, Roberto Amigo y Néstor García Canclini.

Ciencias Antropológicas: Claudia Briones, María Constanza Ceruti, Rafael Goñi, Guillermo Wilde y Carlos Somigliana.

Educación: Agustín Adúriz-Bravo, Sandra Carli, Myriam Feldfeber, Carolina Gandulfo y Carina Kaplan.

Psicología: Gabriela Dueñas, Marisa Punta Rodulfo, Alicia Stolkiner, Hugo Vezzetti y Fernando Uribarr.

Psicoanálisis: Leticia Glocer Fiorini, Jorge Luis Maldonado, Julio Marotta, Juan David Nasio y Juan Eduardo Tesone.

Historia Política, Cultural e Intelectual: José Omar Acha, Lila Caimari, Adrián Gorelik, Elías Palti y Marcela Ternavasio.

Historia Económica y Social: Roy Hora, María Inés Barbero, Gerardo della Paolera, Eduardo José Míguez y Ricardo Salvatore.

Sociología: Fernanda Beigel, Claudia Jacinto, Gabriel Kessler, Juan Ignacio Piovani y Gabriel Vommaro.

Ciencias Políticas: Catalina Smulovitz, Pilar Calveiro, Carlos Gervasoni, Mariana Llanos y María Victoria Murillo.

Filosofía del Derecho: Paula Gaido, Eduardo Rivera López, Martín Diego Farrell, Ezequiel Monti y Rodolfo Luis Vigo.

Derecho Privado: Marisa Herrera, Miguel Federico De Lorenzo, María Susana Najurieta, Juan Carlos Palmero y Ramón Daniel Pizarro.

Derecho Constitucional e Internacional Público: Alejandro Chehtman, Laura Clérico, María Gabriela Ábalos, Víctor Abramovich y María Angélica Gelli.

Derecho Administrativo, Tributario y Laboral: Mario Ackerman, Alejandro Pérez Hualde, Jorge A. Sáenz, Domingo Sesin y Alberto Tarsitano.

Derecho Penal y Procesal: Mary Beloff, Alberto Binder, Edgardo Alberto Donna, Daniel Pastor y Marcelo Sancinetti.

Macroeconomía: Daniel Heymann, Martín Rapetti, Fernando Álvarez, Eduardo Levy Yeyati y Juan Pablo Nicolini.

Microeconomía: Irene Brambilla, Germán Coloma, Guillermo Cruces, Juan Carlos Hallak y Martín Rossi.

Econometría y Métodos Cuantitativos: Hildegart Ahumada, Martín González Rozada, Gabriel Montes Rojas, Andrea Rotnitzky y Martín Sola.

Estudios de Género: Paola Bergallo, María Luisa Femenías, Mariana Marchionni, Graciela Morgade y Eleonor Faur.

Asimismo, en uso de sus facultades, el Gran Jurado otorgó las siguientes distinciones:

Menciones Especiales: Asociación Argentina de Derecho Constitucional, CEDES – Centro de Estudios de Estado y Sociedad, SADAF – Sociedad Argentina de Análisis Filosófico

Menciones Especiales Trayectoria: Guillermo Calvo , Ricardo Gil Lavedra, Juan Carlos Torre.

Menciones Especiales en homenaje a los 40 años del Juicio a las Juntas: Carlos Nino

Konex de Honor a una personalidad de sobresaliente fallecida en la última década: Beatriz Sarlo

Konex Mercosur a una personalidad destacada de la región: Gerardo Caetano de Uruguay.

Los Inolvidables

También, se ha decidido homenajear con la categoría Inolvidables a algunas personalidades fallecidas durante la década que ya habían recibido el Premio Konex en ediciones anteriores. Se trata de: Emilio de Ípola, Jorge Dotti, Horacio Etchegoyen, Juan José Llach, José Nun, Mario Bunge, Ernesto Garzón Valdés, Eva Giberti, Horacio González y Juan José Sebrelli

La entrega de los 100 Premios Konex-Diplomas al Mérito se llevará a cabo en septiembre. Posteriormente el Gran Jurado elegirá entre cada uno de esos quintetos, a la personalidad que ostente la trayectoria más significativa para recibir el Konex de Platino y entre ellas se seleccionará a quien recibirá el Konex de Brillante, máximo galardón que otorga la Fundación Konex.