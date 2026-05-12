Policia Federal Argentina desarticulo una organización criminal que operaba desde Chile a la Argentina

En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional en lo concerniente a delitos vinculados al comercio ilegal de mercaderías en todo el país, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), incautó gran cantidad de artículos de procedencia ilegal por un monto millonario, durante un operativo en la provincia de Mendoza.

El origen de la investigación se remonta a fines del año pasado a través de secuestros de mercaderías realizados en zona de alta montaña en la Ruta Nacional N°7, vía que cruza la Cordillera de los Andes desde la capital provincial hasta la frontera con Chile, donde en octubre de 2025 se interceptaron vehículos que habían cruzado hacia nuestro país con mercaderías de contrabando, las que fueron secuestradas en ese momento.

En estos procedimientos, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mendoza, a cargo de la Dra. María André, junto al Auxiliar Fiscal Dr. Lucas Parisi Garnica, detectó ciertas inconsistencias e irregularidades en las actuaciones e informes, por lo que dispuso una investigación a ese aspecto.

Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal designó a la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) Mendoza de esta Institución, la cual a través de su unidad de inteligencia criminal comenzó una investigación en la más absoluta reserva, obteniendo diverso material probatorio para la causa. Gracias a ello, se pudo comprobar y documentar adecuadamente que dicha organización ilícita continuaba con el mismo modus operandi criminal y que tenía como eje central el ingreso de mercaderías desde la República de Chile hacia Mendoza, por el Paso Internacional Cristo Redentor, evadiendo controles aduaneros y migratorios. Dicha banda poseía su territorio de acción en los departamentos mendocinos de Guaymallén y Capital, como así también en la localidad de Uspallata del Departamento Las Heras.

Con el resultado de la investigación llevada a cabo por los efectivos federales, la Unidad Fiscal dispuso inmediatas medidas de acción, las cuales fueron coordinadas por los efectivos federales, quienes desplegaron medios logísticos, transporte y gran cantidad de recursos humanos distribuidos sigilosamente en casi 150 kilómetros de la Ruta Nacional N°7, entre las localidades de Guaymallén y Uspallata. Durante el operativo montado en dicha ruta, fueron detenidos ocho sujetos y se secuestró una importante cantidad de mercadería. Al mismo tiempo se efectuó otro operativo en la Terminal de Ómnibus de Guaymallén, donde hubo tres detenidos y secuestro de elementos.

En simultáneo y con el total de la información obtenida, los efectivos federales realizaron en la Capital de la provincia y en las ciudades de Luján de Cuyo y Guaymallén, un total de diez allanamientos donde se logró la detención de dos personas, como también el secuestro de cuatro vehículos, la mayoría de ellos utilitarios y gran cantidad de mercadería.

En total se secuestraron alrededor de 1760 pares de medias, 552 ojotas, 480 juguetes, 325 cartucheras, 680 pantalones, 215 mochilas, 350 prendas de ropa interior, 145 tazas, 237 remeras, 96 riñoneras, 230 camperas, 129 termos, 66 pantuflas, amoblamientos de hogar, bolsos, gorras, diversas prendas, teléfonos celulares y documentación de interés, todo sin el aval aduanero correspondiente y valuados en casi 400 millones de pesos. Además, se secuestraron 13 millones de pesos en efectivo y 2 mil dólares.

Debido a la complejidad de procedimiento, colaboró personal del Departamento Investigaciones Federales Mendoza, de las Divisiones Unidades Operativas Federales (DUOF) San Juan y Guaymallén y de la Unidad Táctica de Intervención Territorial Cuyo. Además, se desplegaron en cooperación, agentes de la Dirección Nacional de Migraciones, Dirección de Aduanas de (ARCA) y preventores de la Municipalidad de Mendoza.

Finalmente, los trece detenidos fueron alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal con asiento en Mendoza, a la espera de ser imputados formalmente por infracción al Código Aduanero.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.

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